Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 56. oddaja

Gostilna išče šefa - Sezona 3

2014

Gostilna išče šefa odpira vrata s 3. sezono! Pod kuharsko taktirko šefa, mentorja in najstrožjega kritika Bineta Volčiča vanjo vstopijo novi tekmovalci, ki na svoji koži izkusijo vodenje profesionalne kuhinje, kjer je potrebno vsak dan postreči do 120 gostov. Vse poteze in zareze, ki jih tekmovalci naredijo v gostilni in stanovanju, pa skrbno beležijo kamere.