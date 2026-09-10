Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 90. oddaja

Gostilna išče šefa
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.Prikaži več
Sezona 1Gostilna išče šefa je prvi kuharski resničnostni šov, ki je močno zaznamoval slovenski prostor in povzročil serijo popularnih kuharskih oddaj. V šovu se 12 posameznikov pod mentorstvom izjemnega šefa Bineta Volčiča s kuhanjem poda v borbo za mesto šefa gostilne. A čakajo jih tedenski izzivi, izločanja ter neprecenljive izkušnje in znanja.Žanr: Resničnostni šovDržava: Slovenija
Sezona 2Gostilna išče šefa z 2. sezono! Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa šef Bine Volčič. Novost je avdicijski teden, v katerem na podlagi različnih kuharskih preizkušenj šef Bine odloči, katerih 12 kandidatov si zasluži potegovati za glavno nagrado. A brez izločanj ne gre, zadnja odločitev o odhodu pa je na strani gledalcev.Žanr: Resničnostni šovDržava: Slovenija
Sezona 3Gostilna išče šefa odpira vrata s 3. sezono! Pod kuharsko taktirko šefa, mentorja in najstrožjega kritika Bineta Volčiča vanjo vstopijo novi tekmovalci, ki na svoji koži izkusijo vodenje profesionalne kuhinje, kjer je potrebno vsak dan postreči do 120 gostov. Vse poteze in zareze, ki jih tekmovalci naredijo v gostilni in stanovanju, pa skrbno beležijo kamere.Žanr: Resničnostni šovDržava: Slovenija
Sezona 4Gostilna išče šefa je prvi kuharski resničnostni šov, ki je močno zaznamoval slovenski prostor in povzročil serijo popularnih kuharskih oddaj. V šovu se 12 posameznikov pod mentorstvom izjemnega šefa Bineta Volčiča s kuhanjem poda v borbo za mesto šefa gostilne. A čakajo jih tedenski izzivi, izločanja ter neprecenljive izkušnje in znanja.Žanr: Resničnostni šovDržava: Slovenija
2:06:04
1. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
45:24
2. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
45:31
3. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
46:43
4. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
47:34
5. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
44:57
6. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:39:52
7. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
50:07
8. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
48:00
9. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
49:33
10. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
56:08
11. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
55:26
12. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:41:35
13. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
59:53
14. del
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:02:40
15. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:06:46
16. del
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:52
17. del
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:15
18. del
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:42:43
19. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:04
20. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:32
21. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:14:24
22. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:45
23. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:36
24. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:35:12
25. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:18:21
26. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:59
27. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:30
28. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:32
29. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:12
30. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:38:33
31. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:07
32. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:58
33. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:03
34. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:11
35. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:40
36. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:37:16
37. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:36
38. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:24
39. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:27
40. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:58
41. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:05
42. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:36:57
43. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:46
44. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:27
45. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:57
46. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:49
47. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:09
48. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:40:31
49. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:35
50. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:14
51. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:37
52. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:06:55
53. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:21
54. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:37:43
55. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:05
56. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:42
57. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:23
58. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:07:18
59. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:15
60. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:35:56
61. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:23
62. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:10
63. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:52
64. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:56
65. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:16
66. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
51:09
67. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:11
68. del
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:18:12
69. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:02
70. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:54
71. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:06:32
72. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
47:35
73. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:04
74. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:53
75. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:02
76. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:00
77. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:32
78. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
46:20
79. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:21
80. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:37
81. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:11
82. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:16:33
83. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:46
84. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
51:37
85. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:46
86. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:52
87. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:38
88. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:05
89. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:58
90. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:45:28
91. oddaja
Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.