Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 86. oddaja

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Gostilna išče šefa

Sezona 4 Epizoda 86

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

  • Sezona 3

  • Sezona 4

2:06:04
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 1. oddaja

1. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
45:24
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 2. oddaja

2. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
45:31
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 3. oddaja

3. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
46:43
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 4. oddaja

4. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
47:34
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 5. oddaja

5. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
44:57
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 6. oddaja

6. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:39:52
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 7. oddaja

7. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
50:07
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 8. oddaja

8. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
48:00
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 9. oddaja

9. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
49:33
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 10. oddaja

10. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
56:08
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 11. oddaja

11. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
55:26
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 12. oddaja

12. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:41:35
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 13. oddaja

13. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
59:53
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 14. del

14. del

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:02:40
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 15. oddaja

15. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:06:46
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 16. del

16. del

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:52
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 17. del

17. del

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:15
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 18. del

18. del

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:42:43
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 19. oddaja

19. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:04
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 20. oddaja

20. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:32
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 21. oddaja

21. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:14:24
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 22. oddaja

22. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:45
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 23. oddaja

23. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:36
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 24. oddaja

24. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:35:12
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 25. oddaja

25. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:18:21
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 26. oddaja

26. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:59
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 27. oddaja

27. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:30
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 28. oddaja

28. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:32
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 29. oddaja

29. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:12
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 30. oddaja

30. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:38:33
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 31. oddaja

31. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:07
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 32. oddaja

32. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:58
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 33. oddaja

33. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:03
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 34. oddaja

34. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:11
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 35. oddaja

35. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:40
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 36. oddaja

36. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:37:16
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 37. oddaja

37. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:36
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 38. oddaja

38. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:24
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 39. oddaja

39. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:27
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 40. oddaja

40. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:58
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 41. oddaja

41. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:05
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 42. oddaja

42. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:36:57
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 43. oddaja

43. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:46
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 44. oddaja

44. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:27
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 45. oddaja

45. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:57
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 46. oddaja

46. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:49
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 47. oddaja

47. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:09
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 48. oddaja

48. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:40:31
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 49. oddaja

49. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:35
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 50. oddaja

50. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:14
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 51. oddaja

51. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:37
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 52. oddaja

52. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:06:55
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 53. oddaja

53. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:15:21
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 54. oddaja

54. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:37:43
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 55. oddaja

55. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:05
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 56. oddaja

56. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:42
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 57. oddaja

57. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:23
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 58. oddaja

58. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:07:18
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 59. oddaja

59. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:15
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 60. oddaja

60. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:35:56
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 61. oddaja

61. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:23
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 62. oddaja

62. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:10
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 63. oddaja

63. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:52
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 64. oddaja

64. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:56
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 65. oddaja

65. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:16
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 66. oddaja

66. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
51:09
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 67. oddaja

67. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:11
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 68. del

68. del

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:18:12
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 69. oddaja

69. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:02
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 70. oddaja

70. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:54
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 71. oddaja

71. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:06:32
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 72. oddaja

72. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
47:35
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 73. oddaja

73. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:04
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 74. oddaja

74. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:53
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 75. oddaja

75. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:02
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 76. oddaja

76. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:12:00
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 77. oddaja

77. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:32
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 78. oddaja

78. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
46:20
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 79. oddaja

79. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:21
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 80. oddaja

80. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:37
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 81. oddaja

81. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:13:11
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 82. oddaja

82. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:16:33
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 83. oddaja

83. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:46
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 84. oddaja

84. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
51:37
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 85. oddaja

85. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:08:46
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 86. oddaja

86. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:09:52
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 87. oddaja

87. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:10:38
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 88. oddaja

88. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:05
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 89. oddaja

89. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:11:58
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 90. oddaja

90. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.
1:45:28
Gostilna išče šefa - Sezona 4 - 91. oddaja

91. oddaja

Gostilna išče šefa je najbolj popularna gostilna vseh časov! Najbolj spretni dosedanji tekmovalci so danes šefi kuhinj, najbolj kreativni imajo svoje blagovne znamke ali svojo gostilno. 4. sezona prinaša novo lokacijo gostilne, novega voditelja, nove recepte in seveda nove tekmovalce. Srce šova ostaja kuhinja, glavna avtoriteta šova pa chef Bine Volčič.

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