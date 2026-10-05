Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Zaspane težave

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653394 2025 Sezona: Sezona 1

Ben je vso noč prebedel, saj je bil prepričan, da mu je hotel J.A.J.C. nekaj povedati. Zaradi tega seveda zjutraj ne more vstati. Nenadoma se Žigi in njegovi sošolci znajdejo v nevarnosti, zato morajo superjunaki zavihati rokave. Bo Ben premagal zaspanost in pomagal?