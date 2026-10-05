Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Tomova leteča pest

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653396 2025 Sezona: Sezona 1

Tom med urjenjem v superboksu po nesreči pritisne na gumb in vključi letečo superpest. Kljub Benovemu nasvetu, naj najprej vadi z njo, je Tom tako navdušen nad superpestjo, da z njo takoj začne pomagati ljudem. Sledi skorajšnja katastrofa.