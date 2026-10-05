Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Henk izgubi samozavest

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653399 2025 Sezona: Sezona 1

Henk izgubi svojo srečno račko, s katero ima občutek, da zmore vse. Res se ga kar naenkrat začne držati smola, a ga prijateljem le uspe prepričati, da so njegova srečna račka prav oni. Ko Henk to dojame, reši mesto pred kotalečo se skalo.