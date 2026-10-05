Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Brina na obisku

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653402 2025 Sezona: Sezona 1

Henk povabi Brino na obisk, a jih Brina seveda obišče v najmanj primernem trenutku, saj Tom še ni smuknil iz superobleke. Brina mora domov, a kako naj jo prijatelji spodijo, ne da bi jo prizadeli? Henk se domisli odlične rešitve.