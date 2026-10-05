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Govoreči Tom: Superprijatelji , Talking Tom Heroes: Suddenly Super

Sezona 1 Epizoda 2

Ben izumi nov alarm, ki bo superjunake takoj opozoril, ko bo komu v mestu grozila nevarnost. Ekipa hitro zaviha rokave, a kaj, ko jih alarm opozarja samo na povsem nepomembne zadeve. To pa Tomu ni prav nič všeč.

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  • Sezona 1

11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Tomova leteča pest

1. Tomova leteča pest

Tom med urjenjem v superboksu po nesreči pritisne na gumb in vključi letečo superpest. Kljub Benovemu nasvetu, naj najprej vadi z njo, je Tom tako navdušen nad superpestjo, da z njo takoj začne pomagati ljudem. Sledi skorajšnja katastrofa.
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Težave v Špikovem

2. Težave v Špikovem

Ben izumi nov alarm, ki bo superjunake takoj opozoril, ko bo komu v mestu grozila nevarnost. Ekipa hitro zaviha rokave, a kaj, ko jih alarm opozarja samo na povsem nepomembne zadeve. To pa Tomu ni prav nič všeč.
11:07
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Henk izgubi samozavest

3. Henk izgubi samozavest

Henk izgubi svojo srečno račko, s katero ima občutek, da zmore vse. Res se ga kar naenkrat začne držati smola, a ga prijateljem le uspe prepričati, da so njegova srečna račka prav oni. Ko Henk to dojame, reši mesto pred kotalečo se skalo.
11:04
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Kaos pred viharjem

4. Kaos pred viharjem

Angelca organizira dan čiščenja plaže, vendar pozabi razobesiti letake. Ker ji sami zmanjkuje časa, se odloči, da bo za nalogo uporabila svojo superhitrost. A pri tem nevede nesrečno ustvari vrtinca, ki mesto prekrijeta s smetmi.
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Leteča pica

5. Leteča pica

V Špikovem je že vse pripravljeno za svetovni rekord za največjo pico na svetu. Ben je izumil največjo peč za pico in na njihovi pici je rekordno število različnih dodatkov in sira. Priti mora le še sodnik in izmeriti pico. A spet udarijo tatinski Rakunovi.
11:07
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Zaspane težave

6. Zaspane težave

Ben je vso noč prebedel, saj je bil prepričan, da mu je hotel J.A.J.C. nekaj povedati. Zaradi tega seveda zjutraj ne more vstati. Nenadoma se Žigi in njegovi sošolci znajdejo v nevarnosti, zato morajo superjunaki zavihati rokave. Bo Ben premagal zaspanost in pomagal?
11:07
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Super nadgradnja

7. Super nadgradnja

Rakunovi spet udarijo! In to prav na dan ustvarjanja, ki si ga je zamislila Angelca. Porušiti hočejo vse domine, ki so jih po mestu postavili nadobudni umetniki. Na srečo ima Ben novo nadgradnjo za pospeševalnik - Angelčino superhitrost.
11:04
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Brina na obisku

8. Brina na obisku

Henk povabi Brino na obisk, a jih Brina seveda obišče v najmanj primernem trenutku, saj Tom še ni smuknil iz superobleke. Brina mora domov, a kako naj jo prijatelji spodijo, ne da bi jo prizadeli? Henk se domisli odlične rešitve.
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Zgodba o dveh junakih

9. Zgodba o dveh junakih

V mestu se pojavijo novi superjunaki, ki pa se ne vedejo prav nič junaško. Skrunijo kipe, kradejo pite in se na splošno vedejo zelo nesramno. Tom, Angelca, Henk in Ben zavihajo rokave, trdno odločeni, da bodo razkrinkali malopridne lopove.
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Profesorica Brihta proti svetu

10. Profesorica Brihta proti svetu

Mesto napade nova supergenialna zlikovka. Gre za profesorico Brihto, ki goji zelo globoko zamero do kolegov znanstvenikov, ker ji niso podarili nagrade za najboljši izum leta. Pred superjunaki je zelo težka naloga.
11:04
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Invazija vesoljcev

11. Invazija vesoljcev

Po filmskem večeru Špikovo napadejo vesoljci. Nihče ne ve, od kod so prišli. Nihče ne ve, kaj hočejo. Superjunaki hitro zavihajo rokave in se skrivnostnim bitjem postavijo po robu. Vsi, razen Toma, ki se na smrt boji vesoljcev.
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Kot v super stripu

12. Kot v super stripu

Žigi napiše strip, v katerem mesto napade orjaška magnetna pošast in povsem onemogoči superjunake. Tom le zamahne z roko, češ, superjunaki bi z lahkoto opravili z njo. Kmalu pa mesto zares napade orjaška magnetna pošast.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Gorazd postane Grozni

13. Gorazd postane Grozni

Superprijatelji si vzamejo dan odmora in obiščejo muzej. Povsem običajen ogled se hitro spremeni v boj z novim superzlikovcem, ki sliši samo na ime Gorazd Grozni. Gorazd je zelo močan, saj mu prijatelji niso kos.
11:04
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Vsiljivci v skrivnem brlogu

14. Vsiljivci v skrivnem brlogu

V Špikovem priredijo parado za najbolj izjemne someščane, na katero povabijo tudi vse superjunake v mestu. To pa seveda niti malo ne osreči profesorice Brihte, ki je prepričana, da si na paradi svoje mesto zasluži tudi superzlikovka.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Super zamenjava

15. Super zamenjava

Nerodnež Tom se po nesreči spotakne ob kabel, ki napaja J.A.J.C. in ga nesrečno potegne iz vtičnice. Superjunaki med bojem s porednimi Rakunovimi ugotovijo, da ima vsakdo izmed njih drugo moč kot običajno. Zaradi tega izbruhne popoln kaos.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Vse najboljše, profesorica Brihta

16. Vse najboljše, profesorica Brihta

Profesorica Brihta praznuje rojstni dan. Ker je za rojstni dan običajno osamljena, se odloči, da bo tokrat priredila zabavo za rojstni dan in nanjo povabila vse someščane. A na zabavi meščane vklene in jih prisili, da plešejo in ji pojejo.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Obisk v šoli

17. Obisk v šoli

Žigi povabi superjunake v šolo na predstavitveno uro, a jim jo zagodejo Rakunovi, ki hočejo z robo-rakunom raztreščiti banko in jo izropati. Ker Tom noče zamuditi šole in pustiti Žigija na cedilu, zaviha rokave in vključi letečo pest.
11:07
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Henkove edinstvene ideje

18. Henkove edinstvene ideje

Henk je razočaran, saj njegov idejo-met nikoli ne ustvari predmeta, ki si ga zamisli. Ben idejo-met popravi, kar Henka zelo osreči, a se kmalu pokaže največja pomanjkljivost novega idejo-meta. Ni več Henkovsko edinstven!
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Dan živečih dinozavrov

19. Dan živečih dinozavrov

Spet udari Gorazd Grozni! Da bi svetu dokazal svojo vsemogočnost, tokrat oživi dva dinozavra in ju vpreže v svoj bojni voz. Dinozavra pa seveda nista dresirana, zato hitro pobegneta in začneta razgrajati po mestu.
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Mali majceni Tom

20. Mali majceni Tom

Dan uživanja v lunaparku se spremeni v iskanje mini micenega Toma, ki ga je zlobna profesorica Brihta pomanjšala v majhno bitjece, veliko samo za prst. Tomu pa kljub majhnosti ne zmanjka poguma in negativko zlahka ustavi.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Lov na jajčka

21. Lov na jajčka

Henk med super reševanjem pozabi zadrgniti torbico s superjajčki, zato jih po nerodnosti raztrese po mestu. Do njih se uspejo dokopati poredni Rakunovi in hitro skujejo zlobni načrt, kako enkrat za vselej ustaviti superjunake.
11:05
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Super Brina

22. Super Brina

Rakunovi ujamejo Brino. Prepričani so, da je ena izmed superjunakov, ki jim vsak dan grenijo življenje. Tom, Ben, Angelca in Henk hitro zavihajo rokave in se lotijo reševanja, a kmalu ugotovijo, da zna Brina poskrbeti sama zase.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Duh v mestu

23. Duh v mestu

Mesto se pripravlja na posebno pošastno fantomsko noč, ko v mesto pride čisto pravi duh. Najprej obsede žerjav in mestno hišo, nato pa se spravi še na panoramsko kolo. Ben je prepričan, da ni kriv duh, Henk pa trdi, da je.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Super otročaji

24. Super otročaji

V Špikovem parku odprejo novo igrišče in to ravno tam, kjer je hotela profesorica Brihta postaviti svoj kip, ki bi meščane spominjal na to, kako genialna je. Jezna, ker je tam zdaj igrišče, profesorica Brihta spremeni superjunake v otroke.
11:06
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Iznajdljiva Angelca

25. Iznajdljiva Angelca

Gorazd Grozni skuje nov načrt. S pomočjo kradi-kamna Angelci ukrade hitrost in z njo začne pustošiti po mestu. Angelca pa ima še eno supermoč, za katero zlobni Gorazd sploh ne ve. To je Angelčina hitra pamet, s katero ga tudi ustavi.
11:04
Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Žigi nekaj posumi

26. Žigi nekaj posumi

Žigi s Tomom in prijatelji uživa v igri v parku, ko se oglasi Benov alarm. Čistilca oken potrebujeta pomoč! Ker superjunaki nočejo, da bi Žigi odkril njihovo skrivno identiteto, mora Tom ostati z Žigijem in ga zamotiti.

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