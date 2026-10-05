Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Težave v Špikovem

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653469 2025 Sezona: Sezona 1

Ben izumi nov alarm, ki bo superjunake takoj opozoril, ko bo komu v mestu grozila nevarnost. Ekipa hitro zaviha rokave, a kaj, ko jih alarm opozarja samo na povsem nepomembne zadeve. To pa Tomu ni prav nič všeč.