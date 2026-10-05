Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Leteča pica

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653476 2025 Sezona: Sezona 1

V Špikovem je že vse pripravljeno za svetovni rekord za največjo pico na svetu. Ben je izumil največjo peč za pico in na njihovi pici je rekordno število različnih dodatkov in sira. Priti mora le še sodnik in izmeriti pico. A spet udarijo tatinski Rakunovi.