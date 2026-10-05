Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Super nadgradnja

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653479 2025 Sezona: Sezona 1

Rakunovi spet udarijo! In to prav na dan ustvarjanja, ki si ga je zamislila Angelca. Porušiti hočejo vse domine, ki so jih po mestu postavili nadobudni umetniki. Na srečo ima Ben novo nadgradnjo za pospeševalnik - Angelčino superhitrost.