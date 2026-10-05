Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Zgodba o dveh junakih

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63653489 2025 Sezona: Sezona 1

V mestu se pojavijo novi superjunaki, ki pa se ne vedejo prav nič junaško. Skrunijo kipe, kradejo pite in se na splošno vedejo zelo nesramno. Tom, Angelca, Henk in Ben zavihajo rokave, trdno odločeni, da bodo razkrinkali malopridne lopove.