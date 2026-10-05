Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Vsiljivci v skrivnem brlogu

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63655070 2025 Sezona: Sezona 1

V Špikovem priredijo parado za najbolj izjemne someščane, na katero povabijo tudi vse superjunake v mestu. To pa seveda niti malo ne osreči profesorice Brihte, ki je prepričana, da si na paradi svoje mesto zasluži tudi superzlikovka.