Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Vse najboljše, profesorica Brihta

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63655079 2025 Sezona: Sezona 1

Profesorica Brihta praznuje rojstni dan. Ker je za rojstni dan običajno osamljena, se odloči, da bo tokrat priredila zabavo za rojstni dan in nanjo povabila vse someščane. A na zabavi meščane vklene in jih prisili, da plešejo in ji pojejo.