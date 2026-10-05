Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Duh v mestu

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63655089 2025 Sezona: Sezona 1

Mesto se pripravlja na posebno pošastno fantomsko noč, ko v mesto pride čisto pravi duh. Najprej obsede žerjav in mestno hišo, nato pa se spravi še na panoramsko kolo. Ben je prepričan, da ni kriv duh, Henk pa trdi, da je.