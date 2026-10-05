Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Invazija vesoljcev

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63655106 2025 Sezona: Sezona 1

Po filmskem večeru Špikovo napadejo vesoljci. Nihče ne ve, od kod so prišli. Nihče ne ve, kaj hočejo. Superjunaki hitro zavihajo rokave in se skrivnostnim bitjem postavijo po robu. Vsi, razen Toma, ki se na smrt boji vesoljcev.