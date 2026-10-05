Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Super otročaji

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63655108 2025 Sezona: Sezona 1

V Špikovem parku odprejo novo igrišče in to ravno tam, kjer je hotela profesorica Brihta postaviti svoj kip, ki bi meščane spominjal na to, kako genialna je. Jezna, ker je tam zdaj igrišče, profesorica Brihta spremeni superjunake v otroke.