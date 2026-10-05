Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Iznajdljiva Angelca

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63655122 2025 Sezona: Sezona 1

Gorazd Grozni skuje nov načrt. S pomočjo kradi-kamna Angelci ukrade hitrost in z njo začne pustošiti po mestu. Angelca pa ima še eno supermoč, za katero zlobni Gorazd sploh ne ve. To je Angelčina hitra pamet, s katero ga tudi ustavi.