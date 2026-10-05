Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Kot v super stripu

Govoreči Tom: Superprijatelji , Talking Tom Heroes: Suddenly Super
Žigi napiše strip, v katerem mesto napade orjaška magnetna pošast in povsem onemogoči superjunake. Tom le zamahne z roko, češ, superjunaki bi z lahkoto opravili z njo. Kmalu pa mesto zares napade orjaška magnetna pošast.Prikaži več
Sezona 1Žigi s Tomom in prijatelji uživa v igri v parku, ko se oglasi Benov alarm. Čistilca oken potrebujeta pomoč! Ker superjunaki nočejo, da bi Žigi odkril njihovo skrivno identiteto, mora Tom ostati z Žigijem in ga zamotiti.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, FantazijskiDržava: Ciper, Združeno kraljestvo
11:05
1. Tomova leteča pest
Tom med urjenjem v superboksu po nesreči pritisne na gumb in vključi letečo superpest. Kljub Benovemu nasvetu, naj najprej vadi z njo, je Tom tako navdušen nad superpestjo, da z njo takoj začne pomagati ljudem. Sledi skorajšnja katastrofa.
11:05
2. Težave v Špikovem
Ben izumi nov alarm, ki bo superjunake takoj opozoril, ko bo komu v mestu grozila nevarnost. Ekipa hitro zaviha rokave, a kaj, ko jih alarm opozarja samo na povsem nepomembne zadeve. To pa Tomu ni prav nič všeč.
11:07
3. Henk izgubi samozavest
Henk izgubi svojo srečno račko, s katero ima občutek, da zmore vse. Res se ga kar naenkrat začne držati smola, a ga prijateljem le uspe prepričati, da so njegova srečna račka prav oni. Ko Henk to dojame, reši mesto pred kotalečo se skalo.
11:04
4. Kaos pred viharjem
Angelca organizira dan čiščenja plaže, vendar pozabi razobesiti letake. Ker ji sami zmanjkuje časa, se odloči, da bo za nalogo uporabila svojo superhitrost. A pri tem nevede nesrečno ustvari vrtinca, ki mesto prekrijeta s smetmi.
11:05
5. Leteča pica
V Špikovem je že vse pripravljeno za svetovni rekord za največjo pico na svetu. Ben je izumil največjo peč za pico in na njihovi pici je rekordno število različnih dodatkov in sira. Priti mora le še sodnik in izmeriti pico. A spet udarijo tatinski Rakunovi.
11:07
6. Zaspane težave
Ben je vso noč prebedel, saj je bil prepričan, da mu je hotel J.A.J.C. nekaj povedati. Zaradi tega seveda zjutraj ne more vstati. Nenadoma se Žigi in njegovi sošolci znajdejo v nevarnosti, zato morajo superjunaki zavihati rokave. Bo Ben premagal zaspanost in pomagal?
11:07
7. Super nadgradnja
Rakunovi spet udarijo! In to prav na dan ustvarjanja, ki si ga je zamislila Angelca. Porušiti hočejo vse domine, ki so jih po mestu postavili nadobudni umetniki. Na srečo ima Ben novo nadgradnjo za pospeševalnik - Angelčino superhitrost.
11:04
8. Brina na obisku
Henk povabi Brino na obisk, a jih Brina seveda obišče v najmanj primernem trenutku, saj Tom še ni smuknil iz superobleke. Brina mora domov, a kako naj jo prijatelji spodijo, ne da bi jo prizadeli? Henk se domisli odlične rešitve.
11:05
9. Zgodba o dveh junakih
V mestu se pojavijo novi superjunaki, ki pa se ne vedejo prav nič junaško. Skrunijo kipe, kradejo pite in se na splošno vedejo zelo nesramno. Tom, Angelca, Henk in Ben zavihajo rokave, trdno odločeni, da bodo razkrinkali malopridne lopove.
11:05
10. Profesorica Brihta proti svetu
Mesto napade nova supergenialna zlikovka. Gre za profesorico Brihto, ki goji zelo globoko zamero do kolegov znanstvenikov, ker ji niso podarili nagrade za najboljši izum leta. Pred superjunaki je zelo težka naloga.
11:04
11. Invazija vesoljcev
Po filmskem večeru Špikovo napadejo vesoljci. Nihče ne ve, od kod so prišli. Nihče ne ve, kaj hočejo. Superjunaki hitro zavihajo rokave in se skrivnostnim bitjem postavijo po robu. Vsi, razen Toma, ki se na smrt boji vesoljcev.
11:05
12. Kot v super stripu
Žigi napiše strip, v katerem mesto napade orjaška magnetna pošast in povsem onemogoči superjunake. Tom le zamahne z roko, češ, superjunaki bi z lahkoto opravili z njo. Kmalu pa mesto zares napade orjaška magnetna pošast.
11:06
13. Gorazd postane Grozni
Superprijatelji si vzamejo dan odmora in obiščejo muzej. Povsem običajen ogled se hitro spremeni v boj z novim superzlikovcem, ki sliši samo na ime Gorazd Grozni. Gorazd je zelo močan, saj mu prijatelji niso kos.
11:04
14. Vsiljivci v skrivnem brlogu
V Špikovem priredijo parado za najbolj izjemne someščane, na katero povabijo tudi vse superjunake v mestu. To pa seveda niti malo ne osreči profesorice Brihte, ki je prepričana, da si na paradi svoje mesto zasluži tudi superzlikovka.
11:06
15. Super zamenjava
Nerodnež Tom se po nesreči spotakne ob kabel, ki napaja J.A.J.C. in ga nesrečno potegne iz vtičnice. Superjunaki med bojem s porednimi Rakunovimi ugotovijo, da ima vsakdo izmed njih drugo moč kot običajno. Zaradi tega izbruhne popoln kaos.
11:06
16. Vse najboljše, profesorica Brihta
Profesorica Brihta praznuje rojstni dan. Ker je za rojstni dan običajno osamljena, se odloči, da bo tokrat priredila zabavo za rojstni dan in nanjo povabila vse someščane. A na zabavi meščane vklene in jih prisili, da plešejo in ji pojejo.
11:06
17. Obisk v šoli
Žigi povabi superjunake v šolo na predstavitveno uro, a jim jo zagodejo Rakunovi, ki hočejo z robo-rakunom raztreščiti banko in jo izropati. Ker Tom noče zamuditi šole in pustiti Žigija na cedilu, zaviha rokave in vključi letečo pest.
11:07
18. Henkove edinstvene ideje
Henk je razočaran, saj njegov idejo-met nikoli ne ustvari predmeta, ki si ga zamisli. Ben idejo-met popravi, kar Henka zelo osreči, a se kmalu pokaže največja pomanjkljivost novega idejo-meta. Ni več Henkovsko edinstven!
11:05
19. Dan živečih dinozavrov
Spet udari Gorazd Grozni! Da bi svetu dokazal svojo vsemogočnost, tokrat oživi dva dinozavra in ju vpreže v svoj bojni voz. Dinozavra pa seveda nista dresirana, zato hitro pobegneta in začneta razgrajati po mestu.
11:05
20. Mali majceni Tom
Dan uživanja v lunaparku se spremeni v iskanje mini micenega Toma, ki ga je zlobna profesorica Brihta pomanjšala v majhno bitjece, veliko samo za prst. Tomu pa kljub majhnosti ne zmanjka poguma in negativko zlahka ustavi.
11:06
21. Lov na jajčka
Henk med super reševanjem pozabi zadrgniti torbico s superjajčki, zato jih po nerodnosti raztrese po mestu. Do njih se uspejo dokopati poredni Rakunovi in hitro skujejo zlobni načrt, kako enkrat za vselej ustaviti superjunake.
11:05
22. Super Brina
Rakunovi ujamejo Brino. Prepričani so, da je ena izmed superjunakov, ki jim vsak dan grenijo življenje. Tom, Ben, Angelca in Henk hitro zavihajo rokave in se lotijo reševanja, a kmalu ugotovijo, da zna Brina poskrbeti sama zase.
11:06
23. Duh v mestu
Mesto se pripravlja na posebno pošastno fantomsko noč, ko v mesto pride čisto pravi duh. Najprej obsede žerjav in mestno hišo, nato pa se spravi še na panoramsko kolo. Ben je prepričan, da ni kriv duh, Henk pa trdi, da je.
11:06
24. Super otročaji
V Špikovem parku odprejo novo igrišče in to ravno tam, kjer je hotela profesorica Brihta postaviti svoj kip, ki bi meščane spominjal na to, kako genialna je. Jezna, ker je tam zdaj igrišče, profesorica Brihta spremeni superjunake v otroke.
11:06
25. Iznajdljiva Angelca
Gorazd Grozni skuje nov načrt. S pomočjo kradi-kamna Angelci ukrade hitrost in z njo začne pustošiti po mestu. Angelca pa ima še eno supermoč, za katero zlobni Gorazd sploh ne ve. To je Angelčina hitra pamet, s katero ga tudi ustavi.