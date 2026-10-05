Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Super zamenjava

Govoreči Tom: Superprijatelji S01 63655146 2025 Sezona: Sezona 1

Nerodnež Tom se po nesreči spotakne ob kabel, ki napaja J.A.J.C. in ga nesrečno potegne iz vtičnice. Superjunaki med bojem s porednimi Rakunovimi ugotovijo, da ima vsakdo izmed njih drugo moč kot običajno. Zaradi tega izbruhne popoln kaos.