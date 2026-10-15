Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Vesoljski smetnjak

Govoreči Tom: Superprijatelji , Talking Tom Heroes: Suddenly Super
Za dan hvaležnosti v Špikovem superjunaki pripravijo prav poseben nastop, a se Tom ne drži načrta in s svojo supermočjo pošlje smetnjak v vesolje. Množica je vesela, a kaj, ko se začne smetnjak z veliko hitrostjo vračati nazaj na Zemljo.Prikaži več
Sezona 1Profesorica Brihta dobi novo genialno idejo. Iz vseh zlikovcev v mestu bo sestavila ekipo superzlobnežev in se tako končno odkrižala superjunakov. Ne računa pa na Oranžnega zaščitnika in Senco, ki pomagata junakom.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, FantazijskiDržava: Ciper, Združeno kraljestvo
11:05
1. Tomova leteča pest
Tom med urjenjem v superboksu po nesreči pritisne na gumb in vključi letečo superpest. Kljub Benovemu nasvetu, naj najprej vadi z njo, je Tom tako navdušen nad superpestjo, da z njo takoj začne pomagati ljudem. Sledi skorajšnja katastrofa.
11:05
2. Težave v Špikovem
Ben izumi nov alarm, ki bo superjunake takoj opozoril, ko bo komu v mestu grozila nevarnost. Ekipa hitro zaviha rokave, a kaj, ko jih alarm opozarja samo na povsem nepomembne zadeve. To pa Tomu ni prav nič všeč.
11:07
3. Henk izgubi samozavest
Henk izgubi svojo srečno račko, s katero ima občutek, da zmore vse. Res se ga kar naenkrat začne držati smola, a ga prijateljem le uspe prepričati, da so njegova srečna račka prav oni. Ko Henk to dojame, reši mesto pred kotalečo se skalo.
11:04
4. Kaos pred viharjem
Angelca organizira dan čiščenja plaže, vendar pozabi razobesiti letake. Ker ji sami zmanjkuje časa, se odloči, da bo za nalogo uporabila svojo superhitrost. A pri tem nevede nesrečno ustvari vrtinca, ki mesto prekrijeta s smetmi.
11:05
5. Leteča pica
V Špikovem je že vse pripravljeno za svetovni rekord za največjo pico na svetu. Ben je izumil največjo peč za pico in na njihovi pici je rekordno število različnih dodatkov in sira. Priti mora le še sodnik in izmeriti pico. A spet udarijo tatinski Rakunovi.
11:07
6. Zaspane težave
Ben je vso noč prebedel, saj je bil prepričan, da mu je hotel J.A.J.C. nekaj povedati. Zaradi tega seveda zjutraj ne more vstati. Nenadoma se Žigi in njegovi sošolci znajdejo v nevarnosti, zato morajo superjunaki zavihati rokave. Bo Ben premagal zaspanost in pomagal?
11:07
7. Super nadgradnja
Rakunovi spet udarijo! In to prav na dan ustvarjanja, ki si ga je zamislila Angelca. Porušiti hočejo vse domine, ki so jih po mestu postavili nadobudni umetniki. Na srečo ima Ben novo nadgradnjo za pospeševalnik - Angelčino superhitrost.
11:04
8. Brina na obisku
Henk povabi Brino na obisk, a jih Brina seveda obišče v najmanj primernem trenutku, saj Tom še ni smuknil iz superobleke. Brina mora domov, a kako naj jo prijatelji spodijo, ne da bi jo prizadeli? Henk se domisli odlične rešitve.
11:05
9. Zgodba o dveh junakih
V mestu se pojavijo novi superjunaki, ki pa se ne vedejo prav nič junaško. Skrunijo kipe, kradejo pite in se na splošno vedejo zelo nesramno. Tom, Angelca, Henk in Ben zavihajo rokave, trdno odločeni, da bodo razkrinkali malopridne lopove.
11:05
10. Profesorica Brihta proti svetu
Mesto napade nova supergenialna zlikovka. Gre za profesorico Brihto, ki goji zelo globoko zamero do kolegov znanstvenikov, ker ji niso podarili nagrade za najboljši izum leta. Pred superjunaki je zelo težka naloga.
11:04
11. Invazija vesoljcev
Po filmskem večeru Špikovo napadejo vesoljci. Nihče ne ve, od kod so prišli. Nihče ne ve, kaj hočejo. Superjunaki hitro zavihajo rokave in se skrivnostnim bitjem postavijo po robu. Vsi, razen Toma, ki se na smrt boji vesoljcev.
11:05
12. Kot v super stripu
Žigi napiše strip, v katerem mesto napade orjaška magnetna pošast in povsem onemogoči superjunake. Tom le zamahne z roko, češ, superjunaki bi z lahkoto opravili z njo. Kmalu pa mesto zares napade orjaška magnetna pošast.
11:06
13. Gorazd postane Grozni
Superprijatelji si vzamejo dan odmora in obiščejo muzej. Povsem običajen ogled se hitro spremeni v boj z novim superzlikovcem, ki sliši samo na ime Gorazd Grozni. Gorazd je zelo močan, saj mu prijatelji niso kos.
11:04
14. Vsiljivci v skrivnem brlogu
V Špikovem priredijo parado za najbolj izjemne someščane, na katero povabijo tudi vse superjunake v mestu. To pa seveda niti malo ne osreči profesorice Brihte, ki je prepričana, da si na paradi svoje mesto zasluži tudi superzlikovka.
11:06
15. Super zamenjava
Nerodnež Tom se po nesreči spotakne ob kabel, ki napaja J.A.J.C. in ga nesrečno potegne iz vtičnice. Superjunaki med bojem s porednimi Rakunovimi ugotovijo, da ima vsakdo izmed njih drugo moč kot običajno. Zaradi tega izbruhne popoln kaos.
11:06
16. Vse najboljše, profesorica Brihta
Profesorica Brihta praznuje rojstni dan. Ker je za rojstni dan običajno osamljena, se odloči, da bo tokrat priredila zabavo za rojstni dan in nanjo povabila vse someščane. A na zabavi meščane vklene in jih prisili, da plešejo in ji pojejo.
11:06
17. Obisk v šoli
Žigi povabi superjunake v šolo na predstavitveno uro, a jim jo zagodejo Rakunovi, ki hočejo z robo-rakunom raztreščiti banko in jo izropati. Ker Tom noče zamuditi šole in pustiti Žigija na cedilu, zaviha rokave in vključi letečo pest.
11:07
18. Henkove edinstvene ideje
Henk je razočaran, saj njegov idejo-met nikoli ne ustvari predmeta, ki si ga zamisli. Ben idejo-met popravi, kar Henka zelo osreči, a se kmalu pokaže največja pomanjkljivost novega idejo-meta. Ni več Henkovsko edinstven!
11:05
19. Dan živečih dinozavrov
Spet udari Gorazd Grozni! Da bi svetu dokazal svojo vsemogočnost, tokrat oživi dva dinozavra in ju vpreže v svoj bojni voz. Dinozavra pa seveda nista dresirana, zato hitro pobegneta in začneta razgrajati po mestu.
11:05
20. Mali majceni Tom
Dan uživanja v lunaparku se spremeni v iskanje mini micenega Toma, ki ga je zlobna profesorica Brihta pomanjšala v majhno bitjece, veliko samo za prst. Tomu pa kljub majhnosti ne zmanjka poguma in negativko zlahka ustavi.
11:06
21. Lov na jajčka
Henk med super reševanjem pozabi zadrgniti torbico s superjajčki, zato jih po nerodnosti raztrese po mestu. Do njih se uspejo dokopati poredni Rakunovi in hitro skujejo zlobni načrt, kako enkrat za vselej ustaviti superjunake.
11:05
22. Super Brina
Rakunovi ujamejo Brino. Prepričani so, da je ena izmed superjunakov, ki jim vsak dan grenijo življenje. Tom, Ben, Angelca in Henk hitro zavihajo rokave in se lotijo reševanja, a kmalu ugotovijo, da zna Brina poskrbeti sama zase.
11:06
23. Duh v mestu
Mesto se pripravlja na posebno pošastno fantomsko noč, ko v mesto pride čisto pravi duh. Najprej obsede žerjav in mestno hišo, nato pa se spravi še na panoramsko kolo. Ben je prepričan, da ni kriv duh, Henk pa trdi, da je.
11:06
24. Super otročaji
V Špikovem parku odprejo novo igrišče in to ravno tam, kjer je hotela profesorica Brihta postaviti svoj kip, ki bi meščane spominjal na to, kako genialna je. Jezna, ker je tam zdaj igrišče, profesorica Brihta spremeni superjunake v otroke.
11:06
25. Iznajdljiva Angelca
Gorazd Grozni skuje nov načrt. S pomočjo kradi-kamna Angelci ukrade hitrost in z njo začne pustošiti po mestu. Angelca pa ima še eno supermoč, za katero zlobni Gorazd sploh ne ve. To je Angelčina hitra pamet, s katero ga tudi ustavi.
11:04
26. Žigi nekaj posumi
Žigi s Tomom in prijatelji uživa v igri v parku, ko se oglasi Benov alarm. Čistilca oken potrebujeta pomoč! Ker superjunaki nočejo, da bi Žigi odkril njihovo skrivno identiteto, mora Tom ostati z Žigijem in ga zamotiti.
11:09
27. Težavno letenje
Ko županjo odnese toplozračni balon brez pilota, morajo superjunaki uporabiti najnovejši Benov izum, ki pa ni preizkušen. Gre za leteče superobleke. Pri reševanje gre kmalu skoraj vse narobe, saj superjunaki ne letijo, temveč samo lebdijo.
11:06
28. Henk za volanom
Profesorica Brihta spet udari! Ker je v Špikovem prevroče, začne vse v mestu spreminjati v led. V ledeni kocki spremeni celo Angelco in Toma. Henk se na srečo uspe skriti in takoj zaviha rokave! Prijatelja bo rešil z dirkalo-mobilom!
11:06
29. Angelca in pošastna roža
Brina gre na počitnice in svojo rastlino pusti v Angelčini oskrbi. Angelca zelo lepo skrbi za rožo. Poimenuje jo Marjetka, bere ji pravljice, postavi jo na sončno mesto, celo mini rastlinjak ji naredi. Samo na zalivanje pozabi …
11:07
30. Tom skoraj obupa
Poredni Rakunovi pripravijo nov načrt, kako ustaviti superjunake. Tomu bodo nagajali med njegovimi neverjetnimi reševanji, da bo začel dvomiti o sebi in bo obesil obleko superjunaka na klin. Načrt jim skoraj uspe, a jih z benogledom odkrije Ben.
11:06
31. Zaslužena pohvala
Žigi pomaga superjunakom pri super reševanju, a se mu pozabijo zahvaliti. Jezni Žigi si sešije kostum in se prelevi v superjunaka, ki mesto rešuje brez pomoči. Postane Oranžni zaščitnik! Ker pa s superjunaštvom nima nobenih izkušenj, kmalu zabrede v težave.
11:05
32. Vesoljski smetnjak
Za dan hvaležnosti v Špikovem superjunaki pripravijo prav poseben nastop, a se Tom ne drži načrta in s svojo supermočjo pošlje smetnjak v vesolje. Množica je vesela, a kaj, ko se začne smetnjak z veliko hitrostjo vračati nazaj na Zemljo.
11:05
33. Zadnji junak
Gorazd Grozni se dokoplje do novega pripomočka, s katerim hoče uročiti prebivalce Špikovega in si jih podjarmiti. Uročil jih bo z mogočnim alpskim rogom iz Dorgenschmidta. Na srečo Henk dobi odlično idejo, kako ga ustaviti.
11:06
34. Tekma za priljubljenost
Angelco gledalci izberejo za najbolj priljubljenega superjunaka v mestu. Tom, Henk in Ben bi jo radi na vsak način izpodrinili s prvega mesta, zato povsem pozabijo na svoje superjunaške dolžnosti in reševanje mesta.
11:08
35. Kvarkov dan brez hudobij
Kvark, robotek v službi zlobne profesorice Brihte, ima dovolj hudobij, ki jih mora uganjti za svojo gospodarico. Spoprijatelji se s Henkom in z njim uživa v novem sladoledu z okusom arašidov in kumaric.
11:06
36. Kje je špas-mobil?
Nekdo Tomu in prijateljem ukrade super špas-mobil! Četverica hitro ugotovi, da za tatvino stojijo razbojniki Rakunovi, a ne morejo do svojih supermoči, zato je njihova naloga vse prej kot lahka. Še dobro, da so tako uigrani.
11:05
37. Profesorica Brihta vrača udarec
Laboratorij profesorice Brihte ne izbere v ekipo za kegljaško ligo supergenijev, zato se hoče maščevati. V ta namen izumi orjaško magnetno kroglo, s katero hoče kegljati po mestu in dokazati, da je mojstrica kegljanja.
11:05
38. Angelca, hitra kot blisk
Med plezanjem z Angelco si Brina nesrečno zvije gleženj, zato jo Angelca odnese v brlog in obljubi, da bo skrbela zanjo, dokler si ne opomore. Kmalu se oglasi alarm, zato mora Angelca kot blisk švigati sem ter tja.
11:05
39. Prava supermoč
Žigi pravi, da mora vsak superjunak imeti razpoznavni supergib, po katerem ga vsi poznajo. Tom, ki seveda noče biti izjema, za svojo ekipo superjunakov takoj pripravi supergib, ki pa nato samo otežuje reševanje.
11:04
40. Zagozdeni genij
Profesorica Brihta, najbolj zlobna in največja genijalka pod soncem, se med predstavitvijo najnovejšega zlobnega izuma z zrakoplovom zatakne med nebotičnika. Superjunaki se znajdejo v dilemi. Naj pomagajo tudi njej?
11:06
41. Supe fantastični Silak Ben
Ben ima dovolj pomaganja od daleč, rad bi postal neustavljiv kot superfantastični Silak. Izumi modul, ki mu da vse moči superfantastičnega Silaka in nato začne kazati svoje superjunaške mišice. Superfantastični Silak Ben?
11:05
42. Kdo je bojši?
V Špikovem zaradi prebujajočega se vulkana izbruhne več epicentrov težav. Superjunaki se zato razdelijo v dve ekipi. Tom in Henk sta ena, Angelca in Ben pa druga. A hitro začnejo tekmovati, kdo bo uspešnejši pri reševanju.
11:05
43. Brina proti pošasti
Brina organizira dan ponovne uporabe, ki se ga z veseljem udeležijo tudi Tom, Angelca, Henk in Ben. Veseli dogodek skoraj pokvari Gorazd Grozni, ki s pošastnim kamnom pričara pošast in ujame superjunake. Kdo se bo zoperstavil pošasti?
11:06
44. Igrače napadajo
Superjunaki dobijo svoje čisto prave akcijske figure, česar profesorica Brihta preprosto ne more požreti. Iz zavisti vdre v vse igračke v mestu in jih spremeni v poredne male zlikovce, ki začnejo pustošiti po Špikovem.
11:06
45. Žigi izve resnico
Žezla da Gorazdu Groznemu novo idejo, kako se za vedno odkrižati superjunakov. Predlaga mu, naj s kip-kamnom vse spremeni v kipe in z njimi okrasi skrivališče. To Gorazdu skoraj uspe, a zlobnež ne računa na Žigija.
11:10
46. Super pamet
Profesorica Brihta z lažnim oglasom o sejmu za brihtne zvabi Bena v past. Ko ga dobi v svoje roke, ga v svojem zrakoplovu priveže na stol in priključi njegovo superobleko na računalnik, da bi prenesla vse podatke o njenih močeh.
11:05
47. Novi superpomočnik
Žigi po odkritju, da so njegovi najboljši prijatelji superjunaki, Toma in druščino zasuje z vprašanji. Razložijo mu vse prednosti in pasti superjunaštva, a Žigija zanima predvsem ena stvar. Ali se jim lahko pridruži?
11:05
48. Lutka Tom
Profesorica Brihta ima nov načrt, kako postati neustavljiva. Sunila bo generatorski super modul XL5000 in z njegovo pomočjo zavladala svetu. Ker pa modul sama ne more dvigniti, z marionetnim žarkom prevzame nadzor nad Tomom.
11:05
49. Skrivnostna Senca
V Špikovem se pojavi nova superjunakinja, ki si pravi Senca. Tom in njegova superjunaška ekipa prijateljev pa sprva niso prepričani, da je Senca superjunakinja, saj so jo videli pobegniti iz muzeja, ki ga je nekdo oropal. Kdo je skrivnostna Senca?
11:05
50. Poplava Gorazdov Groznih
Gorazd Grozni se s klonirnim kamnom klonira in preplavi Špikovo. Sedaj je toliko Gorazdov, da so superjunaki povsem nemočni. Še dobro, da imajo novega superpomočnika, ki hitro spravi stvari v red. Čas je za Oranžnega zaščitnika!
11:06
51. Dan zlobnežev
Županja Špikovega superjunakom preda ključ do mesta, ki pa ga hočejo vsi nepridipravi v mestu ukrasti. Rakunovi, profesorica Brihta in Gorazd Grozni si na dan zlobnežev zaželijo le eno - priti do zlatega ključka.