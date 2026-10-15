Govoreči Tom: Superprijatelji - Sezona 1 - Dan zlobnežev

49. Skrivnostna Senca

V Špikovem se pojavi nova superjunakinja, ki si pravi Senca. Tom in njegova superjunaška ekipa prijateljev pa sprva niso prepričani, da je Senca superjunakinja, saj so jo videli pobegniti iz muzeja, ki ga je nekdo oropal. Kdo je skrivnostna Senca?