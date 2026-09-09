Nemški pokal - 1. krog , DFB Cup

Nemški pokal - 1. krog

2026/2027 Epizoda 0

1. 9. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila HEBC Hamburg in Borussia Dortmund ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera iz Hamburga.

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