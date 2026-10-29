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Nemški pokal - 2. krog

Nemški pokal - 2. krog , DFB Cup

2026/2027 Epizoda 0

27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila HSV in Entracht Frankfurt ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.

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  • 2026/2027

2:01:18
Nemški pokal - 2. krog - 2026/2027 - HSV - Entracht Frankfurt

HSV - Entracht Frankfurt

27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila HSV in Entracht Frankfurt ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
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2:06:23
Nemški pokal - 2. krog - 2026/2027 - Borussia Dortmund - Werder Bremen

Borussia Dortmund - Werder Bremen

27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila Borussia Dortmund in Werder Bremen ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
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1:55:11
Nemški pokal - 2. krog - 2026/2027 - Koln - Union Berlin

Koln - Union Berlin

27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila Koln in Union Berlin ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
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1:59:17
Nemški pokal - 2. krog - 2026/2027 - Dynamo Dresden - Schalke

Dynamo Dresden - Schalke

28. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila Dynamo Dresden in Schalke ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
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1:58:58
Nemški pokal - 2. krog - 2026/2027 - Bayern Munchen - Magdeburg

Bayern Munchen - Magdeburg

28. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila Bayern Munchen in Magdeburg ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
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