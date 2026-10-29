Nemški pokal - 2. krog
Nemški pokal - 2. krog , DFB Cup
27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila HSV in Entracht Frankfurt ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.Prikaži več
2026/2027Nemški pokal - 2. krogDrugi krog nemškega pokala prinaša boj za osmino finala in nove priložnosti za pokalna presenečenja. Borussia Dortmund se bo pomerila z Werderjem, Bayern bo gostil Magdeburg, Leipzig pa čaka gostovanje pri Rot-Weiss Essnu. Bodo favoriti upravičili svojo vlogo ali bodo slavili izzivalci?Žanr: Šport, NogometDržava: Nemčija
2:01:18
HSV - Entracht Frankfurt
27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila HSV in Entracht Frankfurt ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
2:06:23
Borussia Dortmund - Werder Bremen
27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila Borussia Dortmund in Werder Bremen ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
1:55:11
Koln - Union Berlin
27. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila Koln in Union Berlin ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.
1:59:17
Dynamo Dresden - Schalke
28. 10. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila Dynamo Dresden in Schalke ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.