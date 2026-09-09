IQ 160 - Sezona 1 - 5. del

IQ 160
Poskus umora Emila Kajića sproži preiskavo, ki razkrije zapleteno mrežo lažnih identitet, družinskih skrivnosti in skritih motivov. Marina in detektiv Ramljak odkrijeta, da zgodba o njegovi domnevni hčerki ni takšna, kot se zdi na prvi pogled, sledi pa ju vodijo do primera, povezanega s presaditvijo srca. Medtem se Marina hkrati sooča z novimi podrobnostmi iz svoje preteklosti in vprašanji, ki jih odpira zgodba o Borni Horvatu.Prikaži več
Sezona 1Čistilka Marina Kapov dela na eni od zagrebških policijskih postaj in je samohranilka treh otrok. Nihče ne ve, da ima Marina izjemno visok inteligenčni kvocient, kar 160. Ko po naključju razreši zapleten zločin, ki ga izkušeni preiskovalci niso uspeli razvozlati, Marina postane policijska svetovalka in partnerica inšpektorja Tomislava Ramljaka, ki se strogo drži pravil. Sta nenavadna ekipa, saj so razlike med njima njuna največja prednost.Žanr: Komedija, KriminalkaIgralci: Dajana Čuljak, Luka Peroš, Ivan Molnar, Dea Presečki, Glorija PinturićDržava: Hrvaška