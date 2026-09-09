IQ 160 - Sezona 1 - 6. del

Sezona 1 Epizoda 6

Umor Jurice Vinkovića odpre preiskavo, ki vodi od nogometnih sporov in navijaškega nasilja do skritih odnosov in osebnih motivov. Marina in detektiv Ramljak med preiskavo odkrijeta sledi iz slačilnice, posnetke Dore Marinov in izjave ljudi, ki so bili žrtvi blizu, vse to pa razkriva, da se za zločinom skriva veliko bolj zapletena zgodba, kot se je zdelo na začetku.

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