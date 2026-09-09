IQ 160 - Sezona 1 - 8. del

IQ 160
Mlado drsalko Lidijo Viculin najdejo povoženo z lastnim avtomobilom. Njena smrt odpre preiskavo, ki njen primer poveže s predhodnim umorom Nikole Zaninovića. Marino in detektiva Ramljaka sledi vodijo do skupne preteklosti Lidije in Nikole, njunih starih odnosov in dogodkov, ki razkrijejo, da se za dvojno tragedijo skriva veliko več kot navadna nesreča.Prikaži več
Sezona 1Čistilka Marina Kapov dela na eni od zagrebških policijskih postaj in je samohranilka treh otrok. Nihče ne ve, da ima Marina izjemno visok inteligenčni kvocient, kar 160. Ko po naključju razreši zapleten zločin, ki ga izkušeni preiskovalci niso uspeli razvozlati, Marina postane policijska svetovalka in partnerica inšpektorja Tomislava Ramljaka, ki se strogo drži pravil. Sta nenavadna ekipa, saj so razlike med njima njuna največja prednost.Žanr: Komedija, KriminalkaIgralci: Dajana Čuljak, Luka Peroš, Ivan Molnar, Dea Presečki, Glorija PinturićDržava: Hrvaška
46:38
8. del
Mlado drsalko Lidijo Viculin najdejo povoženo z lastnim avtomobilom. Njena smrt odpre preiskavo, ki njen primer poveže s predhodnim umorom Nikole Zaninovića. Marino in detektiva Ramljaka sledi vodijo do skupne preteklosti Lidije in Nikole, njunih starih odnosov in dogodkov, ki razkrijejo, da se za dvojno tragedijo skriva veliko več kot navadna nesreča.
49:38
7. del
Umor Martina Mamića odpre preiskavo v veslaškem klubu, kjer Marina in detektiv Ramljak odkrijeta zgodbo o starih sporih, grožnjah in travmah iz preteklosti. Medtem ko sledi vodijo do Gorana in Romane Spajić, nadaljnja preiskava razkrije, da so njuni spomini in pričevanja morda del veliko večje manipulacije.
43:48
6. del
Umor Jurice Vinkovića odpre preiskavo, ki vodi od nogometnih sporov in navijaškega nasilja do skritih odnosov in osebnih motivov. Marina in detektiv Ramljak med preiskavo odkrijeta sledi iz slačilnice, posnetke Dore Marinov in izjave ljudi, ki so bili žrtvi blizu, vse to pa razkriva, da se za zločinom skriva veliko bolj zapletena zgodba, kot se je zdelo na začetku.
42:58
5. del
Poskus umora Emila Kajića sproži preiskavo, ki razkrije zapleteno mrežo lažnih identitet, družinskih skrivnosti in skritih motivov. Marina in detektiv Ramljak odkrijeta, da zgodba o njegovi domnevni hčerki ni takšna, kot se zdi na prvi pogled, sledi pa ju vodijo do primera, povezanega s presaditvijo srca. Medtem se Marina hkrati sooča z novimi podrobnostmi iz svoje preteklosti in vprašanji, ki jih odpira zgodba o Borni Horvatu.
40:34
4. del
Smrt veterinarke za eksotične živali Fani Alavanja je sprva videti naravna, vendar najdene sledi vzbudijo sum, da se za njeno smrtjo skriva nekaj več. Policijska preiskava razkrije zapletene odnose, skrite skrivnosti in podrobnosti iz Faninega življenja, ki spremenijo pogled na primer. Poleg tega Marina izve za dogodek, ki se je zgodil decembra 2010 in bi lahko bil povezan z Borno Horvatom.
41:46
3. del
Marina in detektiv Ramljak prevzameta preiskavo izginotja deklic Mie in Tee po umoru njunega očeta. Medtem ko sledi vodijo k družinskim sporom, skrbništvu in poslovnim skrivnostim, se policija trudi odkriti, kaj se je v resnici zgodilo, ter najti deklici, preden bo prepozno. Bolj ko se preiskava poglablja v primer, bolj se razkriva vse bolj zapletena mreža laži, groženj in skritih motivov.
41:44
2. del
Marina začne delati kot svetovalka v policijski ekipi, čeprav detektiv Tomislav Ramljak ni najbolj zadovoljen z novo sodelavko. Preiskuje smrt Marka Katića, ki je na prvi pogled videti kot samomor. Skupaj z Ramljakom odkrijeta sledi, ki kažejo na bolj zapleten primer, ki odpira nova vprašanja in preiskavo vodijo v nepričakovano smer. Hkrati se Marina sooča z zgodbo iz svoje preteklosti, ko je pred 15 leti izginil njen nekdanji partner.
44:28
1. del
Čistilka Marina Kapov dela na eni od zagrebških policijskih postaj in je samohranilka treh otrok. Nihče ne ve, da ima Marina izjemno visok inteligenčni kvocient, kar 160. Ko po naključju razreši zapleten zločin, ki ga izkušeni preiskovalci niso uspeli razvozlati, Marina postane policijska svetovalka in partnerica inšpektorja Tomislava Ramljaka, ki se strogo drži pravil. Sta nenavadna ekipa, saj so razlike med njima njuna največja prednost.