FNC Vikings 3 - 2026 - Isaev vs Becke

FNC Vikings 3 ,
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerilaIsaev in Becke ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.Prikaži več
2026FNC Vikings 3 v Zagreb prinaša nove obračune mladih in perspektivnih borcev iz regije. Slovenske barve bo zastopal Benjamin Ajd, ki ga čaka zahteven dvoboj z neporaženim Črnogorcem Nikolo Toškovićem, v ospredju večera pa bo obračun Ákosa Dénesa in Mykole Kazachynskyija.Žanr: Šport, MMADržava: Hrvaška
9:52
Magomed Mirzaev vs Martin Čečil
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Magomed Mirzaev in Martin Čečil ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
7:09
Đuka vs Klostermann
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Đuka in Klostermann ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
17:56
Bohodiuk vs Regisford
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Bohodiuk in Regisford ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
13:18
Isaev vs Becke
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerilaIsaev in Becke ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
18:11
Berisha vs Gadzhiyev
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Berisha in Gadzhiyev ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
18:36
Illes vs Bieliaiev
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Illes in Bieliaiev ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
17:50
Calandra vs Grbić
26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Calandra in Grbić ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.