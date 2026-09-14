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FNC 33 ,

2026 Epizoda 0

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Ivan Erslan in Miran Fabjan ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.

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  • 2026

52:16
FNC 33 - 2026 - Hatef Moeil vs Darko Stošić

Hatef Moeil vs Darko Stošić

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Hatef Moeil in Darko Stošić ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
Dostopno še 28 dni
20:21
FNC 33 - 2026 - Ivan Erslan vs Miran Fabjan

Ivan Erslan vs Miran Fabjan

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Ivan Erslan in Miran Fabjan ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
18:43
FNC 33 - 2026 - Đani Barbir vs Piotr Strus

Đani Barbir vs Piotr Strus

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila FĐani Barbir in Piotr Strus ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
30:35
FNC 33 - 2026 - Hrvoje Sep vs Ante Bilic

Hrvoje Sep vs Ante Bilic

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Hrvoje Sep in Ante Bilic ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
33:47
FNC 33 - 2026 - Francisco Albano Barrio vs Fabiano Silva

Francisco Albano Barrio vs Fabiano Silva

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Francisco Albano Barrio in Fabiano Silva ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
30:42
FNC 33 - 2026 - Marko Ančić vs Luka Giorgadze

Marko Ančić vs Luka Giorgadze

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Marko Ančić in Luka Giorgadze ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
32:14
FNC 33 - 2026 - Will Currie vs Anthony Ivy

Will Currie vs Anthony Ivy

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Will Currie in Anthony Ivy ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
24:45
FNC 33 - 2026 - Tiriel Abramović vs Valeri Mariov Atanasov

Tiriel Abramović vs Valeri Mariov Atanasov

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Tiriel Abramović in Valeri Mariov Atanasov ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
33:56
FNC 33 - 2026 - Fran Luka Đurić vs Bartosz Wójcikiewicz

Fran Luka Đurić vs Bartosz Wójcikiewicz

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Fran Luka Đurić in Bartosz Wójcikiewicz ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
Dostopno še 28 dni

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