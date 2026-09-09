Jurski svet: Padlo kraljestvo

Minila so štiri leta odkar so dinozavri uničili tematski zabaviščni park Jurski svet. Otok Isla Nublar je zdaj zapuščen, na njem prebivajo zgolj preživeli dinozavri, ki so v džungli prepuščeni samim sebi. Ko se začne prebujati otoški speči vulkan, se Owen in Claire odpravita na reševalno misijo. Owen bi rad končno našel svojega raptorja po imenu Blue, ki je še vedno pogrešan v divjini, Claire pa želi pomagati, kolikor je le v njeni moči. Ko prispeta na otok, so zaradi bruhajoče lave razmere že zelo nestabilne. Med reševanjem pride njuna odprava na sled zaroti, ki utegne naš planet izpostaviti vrsti nevarnosti, kakršnim ni bil izpostavljen že vse od prazgodovine.

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