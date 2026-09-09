Jurski svet

Dve desetletji po neuspešnem poskusu stvaritve Jurskega parka je svet dinozavrov končno postal največja svetovna turistična atrakcija. Ker so njegovi obiskovalci vedno zahtevnejši, vodja znanstvenikov Claire odobri oblikovanje povsem novega dinozavra - genetskega hibrida, ki bi združeval surovo moč tiranozavra in inteligenco raptorjev. Ker podcenijo krvoločnost in zmožnost učenja novega dinozavra, se otok znajde v popolnem kaosu, edini, ki lahko prepreči pokol turistov, pa je neustrašni paznik Owen.

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