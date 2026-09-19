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3. kolo državnega prvenstva ,

2026 Epizoda 0

19. 9. 2026 - V Škofji Loki je potekalo 3. kolo državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Mladi tekmovalci v kategoriji Junior so se pomerili v napetih obračunih in iskali pot do zmage. Oglejte si celotno dogajanje ter podoživite borbe z državnega prvenstva.

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  • 2026

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