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3. kolo državnega prvenstva ,

2026 Epizoda 0

19. 9. 2026 - Škofja Loka je bila prizorišče 3. kroga državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Najboljši slovenski borci v kategoriji Senior so se podali v kletko in se pomerili za zmago ter pomembne točke prvenstva. Oglejte si razburljive obračune in podoživite napeto dogajanje iz Škofje Loke.

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  • 2026

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