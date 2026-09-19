3. kolo državnega prvenstva ,
19. 9. 2026 - Škofja Loka je bila prizorišče 3. kroga državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Najboljši slovenski borci v kategoriji Senior so se podali v kletko in se pomerili za zmago ter pomembne točke prvenstva. Oglejte si razburljive obračune in podoživite napeto dogajanje iz Škofje Loke.Prikaži več
2026Pred nami je izjemno pomemben tekmovalni vikend za slovenski MMA! Slovenska borilna scena se seli v Škofjo Loko, kjer bo potekalo že 3. kolo Državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije.Žanr: Šport, MMADržava: Slovenija
50:43
Kategorija senior
19. 9. 2026 - Škofja Loka je bila prizorišče 3. kroga državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Najboljši slovenski borci v kategoriji Senior so se podali v kletko in se pomerili za zmago ter pomembne točke prvenstva. Oglejte si razburljive obračune in podoživite napeto dogajanje iz Škofje Loke.
1:43:06
Kategorija junior (77.1 kg)
19. 9. 2026 - V Škofji Loki je potekalo 3. kolo državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Mladi tekmovalci v kategoriji Junior so se pomerili v napetih obračunih in iskali pot do zmage. Oglejte si celotno dogajanje ter podoživite borbe z državnega prvenstva.
30:04
Kategorija junior (-65.8 kg)
19. 9. 2026 - V Škofji Loki je potekalo 3. kolo državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Mladi tekmovalci v kategoriji Junior so se pomerili v napetih obračunih in iskali pot do zmage. Oglejte si celotno dogajanje ter podoživite borbe z državnega prvenstva.