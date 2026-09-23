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3. kolo državnega prvenstva ,

2026 Epizoda 0

19. 9. 2026 - Škofja Loka je gostila 3. kolo državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Mladi borci v kategoriji Youth so se podali v kletko ter pokazali pogum, borbenost in željo po zmagi. Oglejte si najboljše obračune mladih tekmovalcev in podoživite dogajanje iz Škofje Loke.

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  • 2026

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