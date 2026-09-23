3. kolo državnega prvenstva ,

Kategorija senior

19. 9. 2026 - Škofja Loka je bila prizorišče 3. kroga državnega prvenstva MMA Zveze Slovenije. Najboljši slovenski borci v kategoriji Senior so se podali v kletko in se pomerili za zmago ter pomembne točke prvenstva. Oglejte si razburljive obračune in podoživite napeto dogajanje iz Škofje Loke.