Kje je Valdo? , Where's Waldo
Popotniki se odpravijo na Madagaskar, da bi dobili svežo vanilijo. A glej ga zlomka – Ondina je že tam in je s pomočjo čarobnega ključa postavila sladoledarno na drevesu baobab, ki mu po slovensko rečemo tudi kruhovec. Nato pa Art igrivo izmakne ključ in začne z igro »ujami me, če me moreš«. Hitro ga morajo ustaviti, še preden na otoku zavlada popoln kaos.Prikaži več
Sezona 2Valdo in Vanda sta mlada pustolovca in o njunih dogodivščinah pripoveduje risanka Kje je Valdo? Sta člana mednarodne čarovniške družbe in čarovnik Belobradec ju pošilja na številne potovalne misije. Na njih se stalno srečujeta s tekmovalno Ondino, ki nenehno povzroča težave.Žanr: Animacija, Pustolovski, KomedijaDržava: ZDA, Združeno kraljestvo
21:09
1. Valdo in Vanda v Amazoniji
Valdo in Vanda morata čarovniku Vinobradcu vrniti izposojeni čarobni ključ. Tako se odpravita proti amazonskemu prebivališču čarovnika, a kaj, ko Fritz Valdu ukrade ključ in ga izroči Ondini, da ga bo uporabila za svojo stojnico z limonado. Sedaj morata popotnika s pomočjo prijatelja Apua nekako dobiti ključ nazaj od Ondine.
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21:08
2. Mumbajska plesna zabava
Valdo, Vanda in čarovnik Belobradec obiščejo čarovniško kolegico Odisi v Mumbaju, ki bo sodelovala v veliki bollywoodski plesni predstavi. A kot običajno, tudi tokrat vse pokvari Ondina, ki s čarobnim ključem vse prisili, da ji pomagajo uničiti ugled mumbajske kolegice. Popotniki takoj krenejo v akcijo, da bi ustavili Ondinino zaroto.
21:09
3. Ekspedicija v Egiptu
Tokrat nas čarovniški posli povedejo na ekspedicijo v Egipt, kjer se Valdo in Vanda pridružita čarovniku Prašnobradcu pri arheološki odpravi, na kateri iščejo izgubljeno sobo čarobnih ključev. Za petami sta jim Ondina in Fritz, ki Valdu uspeta ukrasti čarobni ključ, s katerim bosta lažje prišla do pomembnega prostora. Začne se lov po skritih hodnikih piramide, polnih pasti.
21:09
4. Nori na Madagaskar
Popotniki se odpravijo na Madagaskar, da bi dobili svežo vanilijo. A glej ga zlomka – Ondina je že tam in je s pomočjo čarobnega ključa postavila sladoledarno na drevesu baobab, ki mu po slovensko rečemo tudi kruhovec. Nato pa Art igrivo izmakne ključ in začne z igro »ujami me, če me moreš«. Hitro ga morajo ustaviti, še preden na otoku zavlada popoln kaos.