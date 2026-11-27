Sezona 2 Epizoda 4

Popotniki se odpravijo na Madagaskar, da bi dobili svežo vanilijo. A glej ga zlomka – Ondina je že tam in je s pomočjo čarobnega ključa postavila sladoledarno na drevesu baobab, ki mu po slovensko rečemo tudi kruhovec. Nato pa Art igrivo izmakne ključ in začne z igro »ujami me, če me moreš«. Hitro ga morajo ustaviti, še preden na otoku zavlada popoln kaos.

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