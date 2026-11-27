Kje je Valdo? , Where's Waldo
Dostopno še 28 dni
Valdo in Vanda morata čarovniku Vinobradcu vrniti izposojeni čarobni ključ. Tako se odpravita proti amazonskemu prebivališču čarovnika, a kaj, ko Fritz Valdu ukrade ključ in ga izroči Ondini, da ga bo uporabila za svojo stojnico z limonado. Sedaj morata popotnika s pomočjo prijatelja Apua nekako dobiti ključ nazaj od Ondine.Prikaži več
Sezona 2Valdo in Vanda sta mlada pustolovca in o njunih dogodivščinah pripoveduje risanka Kje je Valdo? Sta člana mednarodne čarovniške družbe in čarovnik Belobradec ju pošilja na številne potovalne misije. Na njih se stalno srečujeta s tekmovalno Ondino, ki nenehno povzroča težave.Žanr: Animacija, Pustolovski, KomedijaDržava: ZDA, Združeno kraljestvo
21:09
1. Valdo in Vanda v Amazoniji
Valdo in Vanda morata čarovniku Vinobradcu vrniti izposojeni čarobni ključ. Tako se odpravita proti amazonskemu prebivališču čarovnika, a kaj, ko Fritz Valdu ukrade ključ in ga izroči Ondini, da ga bo uporabila za svojo stojnico z limonado. Sedaj morata popotnika s pomočjo prijatelja Apua nekako dobiti ključ nazaj od Ondine.
Dostopno še 28 dni
21:08
2. Mumbajska plesna zabava
Valdo, Vanda in čarovnik Belobradec obiščejo čarovniško kolegico Odisi v Mumbaju, ki bo sodelovala v veliki bollywoodski plesni predstavi. A kot običajno, tudi tokrat vse pokvari Ondina, ki s čarobnim ključem vse prisili, da ji pomagajo uničiti ugled mumbajske kolegice. Popotniki takoj krenejo v akcijo, da bi ustavili Ondinino zaroto.