2. Mumbajska plesna zabava

Valdo, Vanda in čarovnik Belobradec obiščejo čarovniško kolegico Odisi v Mumbaju, ki bo sodelovala v veliki bollywoodski plesni predstavi. A kot običajno, tudi tokrat vse pokvari Ondina, ki s čarobnim ključem vse prisili, da ji pomagajo uničiti ugled mumbajske kolegice. Popotniki takoj krenejo v akcijo, da bi ustavili Ondinino zaroto.