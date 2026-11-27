Kje je Valdo? , Where's Waldo
Tokrat nas čarovniški posli povedejo na ekspedicijo v Egipt, kjer se Valdo in Vanda pridružita čarovniku Prašnobradcu pri arheološki odpravi, na kateri iščejo izgubljeno sobo čarobnih ključev. Za petami sta jim Ondina in Fritz, ki Valdu uspeta ukrasti čarobni ključ, s katerim bosta lažje prišla do pomembnega prostora. Začne se lov po skritih hodnikih piramide, polnih pasti.Prikaži več
Sezona 2Valdo in Vanda sta mlada pustolovca in o njunih dogodivščinah pripoveduje risanka Kje je Valdo? Sta člana mednarodne čarovniške družbe in čarovnik Belobradec ju pošilja na številne potovalne misije. Na njih se stalno srečujeta s tekmovalno Ondino, ki nenehno povzroča težave.Žanr: Animacija, Pustolovski, KomedijaDržava: ZDA, Združeno kraljestvo