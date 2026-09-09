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Kresnik: Ognjeno izročilo
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Kresnik: Ognjeno izročilo

2013 IMDb: 7.2 22 min

Dogajanje mladinskega kratkega filma, ki je nastal v režiji mladega Davida Sipoša, je postavljeno na slovensko podeželje v 70. leta prejšnjega stoletja. Zgodba govori o treh fantih, ki se med počitnicami pri dedku na kresno noč odpravijo na raziskovanje bližnjega gozda. Tam najmlajšega med njimi čaka skrivnostna izkušnja pravljičnega sveta vil, vilincev, ognja, slovanskega boga Kresnika, pa tudi preizkušnja, v kateri mora dokazati svoj pogum in narediti prvi korak na poti k zrelosti.

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Dramatično Napeto Nadnaravno
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