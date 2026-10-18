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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Nove epizode Epizoda 9

V mirnem zelenem območju na Igu pri Ljubljani je do februarja deloval odprti del zapora Ljubljana. Stavba in ostala poslopja so bila nekoč del graščine na vrhu hriba, v katerem je danes ženski zapor. Odprti oddelek ni zaklenjen in čeprav bi obsojenci mirno lahko odkorakali, tega ne storijo. Odprti moški oddelek je tu imel še eno posebnost - pilotni projekt Medena celica. Mnogi obsojenci so se vključili v dejavnost in tako postali obsojenci čebelarji.

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  • Iz zaporov

  • Morilci

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  • Sledi zločina

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Prikaži več

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Nove epizode

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala