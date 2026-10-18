Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Življenje v novem odprtem oddelku Ljubljana

10. Umor župnika

Že od malega je bil v različnih ustanovah, nato je zaradi nasilja pristal v zaporu. Njegova tarča je bil župnik, za katerega vztraja, da ga je kot otroka spolno zlorabil, četudi nikoli ni bilo nobenega postopka proti župniku. Sara Volčič je Ladislava Žagarja obiskala v zaporu na Dobu, kjer prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora župnika. Je eden redkih obsojencev, ki jasno pove, da svojega dejanja ne obžaluje, ne glede na to, da je s tem ugonobil tudi svoje življenje.