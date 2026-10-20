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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Nove epizode Epizoda 10

Štirje bivalni moduli s čajno kuhinjo, velika televizija in kadilnica. Možnost nenadzorovanega obiskovanja fitnesa ali sprehoda okoli zavoda od jutra do večera. Za bolj športne tudi igrišče za košarko in mali nogomet. Obiski svojcev trikrat tedensko in za praznike. Kaj se skriva za stenami odprtega oddelka Ljubljana, ki je od februarja v Dobrunjah, je Sari Volčič razkazala vodja oddelka, 42-letni Ljubljančan pa ji je zaupal, kaj ga je v zrelih letih privedlo za rešetke.

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36:15
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Življenje v novem odprtem oddelku Ljubljana

10. Življenje v novem odprtem oddelku Ljubljana

Štirje bivalni moduli s čajno kuhinjo, velika televizija in kadilnica. Možnost nenadzorovanega obiskovanja fitnesa ali sprehoda okoli zavoda od jutra do večera. Za bolj športne tudi igrišče za košarko in mali nogomet. Obiski svojcev trikrat tedensko in za praznike. Kaj se skriva za stenami odprtega oddelka Ljubljana, ki je od februarja v Dobrunjah, je Sari Volčič razkazala vodja oddelka, 42-letni Ljubljančan pa ji je zaupal, kaj ga je v zrelih letih privedlo za rešetke.
15:55
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Zaporniki čebelarji

9. Zaporniki čebelarji

V mirnem zelenem območju na Igu pri Ljubljani je do februarja deloval odprti del zapora Ljubljana. Stavba in ostala poslopja so bila nekoč del graščine na vrhu hriba, v katerem je danes ženski zapor. Odprti oddelek ni zaklenjen in čeprav bi obsojenci mirno lahko odkorakali, tega ne storijo. Odprti moški oddelek je tu imel še eno posebnost - pilotni projekt Medena celica. Mnogi obsojenci so se vključili v dejavnost in tako postali obsojenci čebelarji.
13:58
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Umor župnika

10. Umor župnika

Že od malega je bil v različnih ustanovah, nato je zaradi nasilja pristal v zaporu. Njegova tarča je bil župnik, za katerega vztraja, da ga je kot otroka spolno zlorabil, četudi nikoli ni bilo nobenega postopka proti župniku. Sara Volčič je Ladislava Žagarja obiskala v zaporu na Dobu, kjer prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora župnika. Je eden redkih obsojencev, ki jasno pove, da svojega dejanja ne obžaluje, ne glede na to, da je s tem ugonobil tudi svoje življenje.

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  • Nove epizode

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala