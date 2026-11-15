Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Postopek probacije

11. Starejši v zaporu

Starost ni olajševalna okoliščina, lahko bi bila oteževalna, kajti od starejših pričakujemo, da vedo, kaj je prav in kaj narobe. Sara Volčič se je v zaporu na Dobu pogovarjala z dvema, ki temu nista sledila. Prvi je pral denar in posredoval pri prostituciji, ko jih je štel že več kot 80, drugi pa je v nasilnem izpadu ubil svojo mamo. Da tega ni želel, da je šlo za splet okoliščin in vinjenost, razloži z zadrego. Kako starostnika preživljata dneve v zaporu?