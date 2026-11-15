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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Nove epizode Epizoda 12

Širok nabor ljudi je, ki lahko ob izreku sodbe za kaznivo dejanje zaprosi za alternativno prestajanje kazni – za dela v splošno korist. A to le tisti, ki jim je izrečena kazen do dveh let zapora. V tem primeru sodišče izreče varstveno nadzorstvo, ki ga izvaja Uprava RS za probacijo. V probaciji je bil tudi oče treh otrok, ker je sosedu v sporu močno poškodoval avtomobil. Sari Volčič je pojasnil svojo zgodbo. Kako poteka vključenost v probacijo?

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  • Nove epizode

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala

12:20
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Postopek probacije

12. Postopek probacije

Širok nabor ljudi je, ki lahko ob izreku sodbe za kaznivo dejanje zaprosi za alternativno prestajanje kazni – za dela v splošno korist. A to le tisti, ki jim je izrečena kazen do dveh let zapora. V tem primeru sodišče izreče varstveno nadzorstvo, ki ga izvaja Uprava RS za probacijo. V probaciji je bil tudi oče treh otrok, ker je sosedu v sporu močno poškodoval avtomobil. Sari Volčič je pojasnil svojo zgodbo. Kako poteka vključenost v probacijo?
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12:58
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Italijanka v zaporu na Igu

4. Italijanka v zaporu na Igu

Iz Trsta se je v avtu prijateljev odpeljala na slovensko stran meje, padla v zasedo policije in pri komaj 19-ih zaradi tihotapljenja ilegalnih prebežnikov pristala v priporu edinega ženskega zapora v državi, v nekdanji graščini na Igu. Iz popolne svobode se je znašla za štirimi stenami v tuji državi, v svetu, ki ga ni poznala, ves čas zaprta v sobi z več neznankami iz različnih držav. Kako se je med prestajanjem kazni prilagodila na novo resničnost?
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15:24
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Starejši v zaporu

11. Starejši v zaporu

Starost ni olajševalna okoliščina, lahko bi bila oteževalna, kajti od starejših pričakujemo, da vedo, kaj je prav in kaj narobe. Sara Volčič se je v zaporu na Dobu pogovarjala z dvema, ki temu nista sledila. Prvi je pral denar in posredoval pri prostituciji, ko jih je štel že več kot 80, drugi pa je v nasilnem izpadu ubil svojo mamo. Da tega ni želel, da je šlo za splet okoliščin in vinjenost, razloži z zadrego. Kako starostnika preživljata dneve v zaporu?
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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič: Iz zaporov S03
E12
Prikaži več

  • Nove epizode

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala