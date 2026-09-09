Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Dan z varuhi zaporov

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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Iz zaporov Epizoda 6

Javnost jih lahko vidi le, ko v sodne dvorane spremljajo obsojence in ves čas sojenja tiho sedijo ob njih, pripravljeni, da se zgodi kaj nepredvidljivega. Kaj pa se dogaja v zaporih? Obiskali so naš največji in najstrožji zapor na Dobu, kjer je inštruktor pravosodnih policistov razkril, kako poteka njihovo delo, kakšne so zadolžitve in kakšen nadzor vršijo v zaporu, kjer imajo tudi enoto vodnikov psov. Obiskali so tudi celjski zapor, ki je vpet v mestno središče.

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  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala

56:41
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Pedagog Fulvio Dovgan - Intervju

1. Pedagog Fulvio Dovgan - Intervju

Pedagog Fulvio Dovgan je v zaporu na Dobu obravnaval serijskega morilca Metoda Trobca. Tam je videl tudi Silva Pluta, ko je prestajal kazen zaradi prvega zločina. Z delom je nadaljeval na Povšetovi, kjer je zadolžen za pripor. Je prva oseba, s katero imajo opravka številni morilci, tihotapci, člani organiziranih kriminalnih združb. Zaupal je skrivnosti življenja za zapahi, kaj vse se tam dogaja in kako se obnašajo ljudje, ki se znajdejo za rešetkami.
10:32
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Bojan Žalik - Poroka v zaporu Dob

2. Bojan Žalik - Poroka v zaporu Dob

Bojan Žalik je prvi Slovenec, ki je bil zaradi umora obsojen na 30-letno zaporno kazen. Kako je to obdobje videti v zaporu? Se tok življenja prekine ali je možno kljub temu še kaj dobrega narediti in napredovati? Naš sistem vsem zaprtim omogoča, da se spremenijo, da se izobražujejo, izučijo za različne poklice, v zaporu lahko tudi delajo. Eden tistih, ki se je odločil za spremembo, je tudi Žalik, ki se je med prestajanjem kazni celo zaljubil in poročil.
9:24
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Bojan Žalik - Odprti oddelek Rogoza

3. Bojan Žalik - Odprti oddelek Rogoza

Nič več varovanja pravosodnih policistov, rešetk in zaklenjenih vrat. Dovoljena je uporaba mobilnih aparatov in neomejen dostop do spleta. Sara Volčič je obiskala odprti oddelek mariborskega zapora Rogoza, kamor so premestili obsojenca Bojana Žalika, ki je po skoraj 23-ih letih življenja v zaporu na Dobu dokazal, da je zaupanja vreden in da selitve v bolj svoboden režim prestajanja kazni ne bo zlorabil. Na Rogozi se je zaposlil v kuhinji.
10:27
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Bojan Žalik - Nazaj v zaprti del zapora Dob

4. Bojan Žalik - Nazaj v zaprti del zapora Dob

Ugodnosti, ki jih zaporniki dobijo, torej tudi proste izhode, lahko ob napačnem vedenju hitro izgubijo. Le nekaj tednov po našem obisku v odprtem oddelku zapora Rogoza je imel Bojan Žalik, obsojen na 30 let zapora zaradi umora, doma konflikt z ženo, v katerem je posredovala tudi policija. Sara Volčič se je pogovarjala z njegovim odvetnikom, potem ko so Žalika zaradi suma nasilja v družini premestili nazaj v zaprti oddelek zapora na Dobu.
9:47
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Bojan Žalik - Pogojni odpust

5. Bojan Žalik - Pogojni odpust

Ko so ga zaprli, je bil star 32 let, ko so ga izpustili iz zapora, pa 57. Bojan Žalik je prvi zapornik v Sloveniji, ki je bil obsojen na 30-letno zaporno kazen in septembra 2025 so ga iz zapora pogojno odpustili. Tik po tem, ko je zapustil zapor na Dobu in se v družbi odvetnika odpravil v domačo Lendavo, je ekskluzivno spregovoril s Saro Volčič. Poudaril je, da je po 25-ih letih zapora drugačen človek in da si želi preostanek življenja preživeti v miru.
22:43
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Dan z varuhi zaporov

6. Dan z varuhi zaporov

Javnost jih lahko vidi le, ko v sodne dvorane spremljajo obsojence in ves čas sojenja tiho sedijo ob njih, pripravljeni, da se zgodi kaj nepredvidljivega. Kaj pa se dogaja v zaporih? Obiskali so naš največji in najstrožji zapor na Dobu, kjer je inštruktor pravosodnih policistov razkril, kako poteka njihovo delo, kakšne so zadolžitve in kakšen nadzor vršijo v zaporu, kjer imajo tudi enoto vodnikov psov. Obiskali so tudi celjski zapor, ki je vpet v mestno središče.

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