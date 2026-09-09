Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Iz zaporov - Dan z varuhi zaporov

5. Bojan Žalik - Pogojni odpust

Ko so ga zaprli, je bil star 32 let, ko so ga izpustili iz zapora, pa 57. Bojan Žalik je prvi zapornik v Sloveniji, ki je bil obsojen na 30-letno zaporno kazen in septembra 2025 so ga iz zapora pogojno odpustili. Tik po tem, ko je zapustil zapor na Dobu in se v družbi odvetnika odpravil v domačo Lendavo, je ekskluzivno spregovoril s Saro Volčič. Poudaril je, da je po 25-ih letih zapora drugačen človek in da si želi preostanek življenja preživeti v miru.