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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Nove epizode Epizoda 1

Trinajst let zapora je dobil za petnajst ropov, njegov sostorilec pa leto dni manj. Povod za prestop v kriminal je bila izguba službe in dolgovi na banki. S sostorilcem sta ropala bencinske servise in pošte na območju Celja, Ljubljane in Maribora ter tako nabrala več kot 150 tisoč evrov. Bi nadaljevala, če jima policija ne bi pripravila zasede? Kje sta naredila usodno napako, da so jima stopili na prste? Z roparjem se je v zaporu pogovarjala Sara Volčič.

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  • Iz zaporov

  • Morilci

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  • Sledi zločina

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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič: Iz zaporov
E1
Prikaži več

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Nove epizode

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala