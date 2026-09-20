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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Nove epizode Epizoda 2

Velik del žensk, ki pristanejo v zaporu, je tudi mam. Nekatere od njih v zaporu celo rodijo. Sara Volčič se je pogovarjala z visoko nosečo obsojenko le nekaj dni pred rokom poroda. Za 32-letnico to ni bil prvi otrok, bil pa je prvi, ki je bil v zaporu tudi spočet. Tudi v ženskem zaporu na Igu imajo prostor, v katerem lahko partnerji in otroci zaprtih občasno prenočijo. Kako se počuti ženska, ki najnežnejše obdobje z otrokom preživlja za zapahi?

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  • Iz zaporov

  • Morilci

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  • Sledi zločina

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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič: Iz zaporov
E2
Prikaži več

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Nove epizode

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala