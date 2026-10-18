Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Nove epizode Epizoda 10

Že od malega je bil v različnih ustanovah, nato je zaradi nasilja pristal v zaporu. Njegova tarča je bil župnik, za katerega vztraja, da ga je kot otroka spolno zlorabil, četudi nikoli ni bilo nobenega postopka proti župniku. Sara Volčič je Ladislava Žagarja obiskala v zaporu na Dobu, kjer prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora župnika. Je eden redkih obsojencev, ki jasno pove, da svojega dejanja ne obžaluje, ne glede na to, da je s tem ugonobil tudi svoje življenje.

Prikaži več

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Nove epizode

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala

Podobne vsebine

V osrčju planin
Štorklje se vračajo
Tuje življenje
Časopis
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Nemirna kri
Mamin dan
Sekirca v med
Estonija
Najini mostovi
Skrivnosti
Za Eliso: Primer Claps
Usodno vino
Alarm za Kobro 11
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič: Morilci S01
E10
Prikaži več

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Nove epizode

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala