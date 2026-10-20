Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Nove epizode - Umor župnika

Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Že od malega je bil v različnih ustanovah, nato je zaradi nasilja pristal v zaporu. Njegova tarča je bil župnik, za katerega vztraja, da ga je kot otroka spolno zlorabil, četudi nikoli ni bilo nobenega postopka proti župniku. Sara Volčič je Ladislava Žagarja obiskala v zaporu na Dobu, kjer prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora župnika. Je eden redkih obsojencev, ki jasno pove, da svojega dejanja ne obžaluje, ne glede na to, da je s tem ugonobil tudi svoje življenje.Prikaži več
Nove epizodeV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
Iz zaporovV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič se po zaporih sooča s storilci in pogovarja z zaposlenimi, ki z njimi delajo, od pedagogov, psihologov, pravosodnih policistov in drugih. Kakšno je življenje za zapahi in kako se obnašajo ljudje, ki jim je odvzeta svoboda? Serija prinaša vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
MorilciV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
Sledi zločinaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: KriminalkaDržava: Slovenija
Svet kriminalaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija