Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Umor 21-letne študentke

Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
21-letna študentka je bila 7. februarja 2003 ustreljena v domači hiši na Logu pri Brezovici. Preiskovalci so imeli zelo težko delo, saj je šlo za vzorno dekle, ki je niso mogli povezati z ničemer negativnim. Kaj bi bil lahko motiv za ta nerazumen zločin? Dolgo so tavali v temi, naposled pa prišli do težkega spoznanja - strelno orožje je sprožila njena mama, ki je bila tudi obsojena za umor hčerke. Po prestani kazni je za nas prvič javno spregovorila.Prikaži več
Iz zaporovV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič se po zaporih sooča s storilci in pogovarja z zaposlenimi, ki z njimi delajo, od pedagogov, psihologov, pravosodnih policistov in drugih. Kakšno je življenje za zapahi in kako se obnašajo ljudje, ki jim je odvzeta svoboda? Serija prinaša vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
MorilciV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
Sledi zločinaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: KriminalkaDržava: Slovenija
Svet kriminalaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija