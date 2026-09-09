Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Umor 21-letne študentke

6. Petkratni uboj v Jareninskem Dolu

5. januar 1966. Gospodar hiše v Jareninskem Dolu v občini Pesnica je imel za mizo svojo gospodinjo, podnajemnika in dva prijatelja na obisku. Na vrata je potrkal 18-letnik in se jim pridružil. Morda zato, da bi mu premožni gospodar dal kaj denarja. Fantova mama je pred časom tu delala kot gospodinja in prepričan je bil, da je bila oškodovana. Prišlo je do prepira in mladenič je s sekiro in nožem mahal toliko časa, dokler ni bilo vse tiho. Ubil je pet ljudi.