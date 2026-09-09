Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Umor 21-letne študentke

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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Morilci Epizoda 8

21-letna študentka je bila 7. februarja 2003 ustreljena v domači hiši na Logu pri Brezovici. Preiskovalci so imeli zelo težko delo, saj je šlo za vzorno dekle, ki je niso mogli povezati z ničemer negativnim. Kaj bi bil lahko motiv za ta nerazumen zločin? Dolgo so tavali v temi, naposled pa prišli do težkega spoznanja - strelno orožje je sprožila njena mama, ki je bila tudi obsojena za umor hčerke. Po prestani kazni je za nas prvič javno spregovorila.

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  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala

20:00
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Silvo Plut

1. Silvo Plut

Serijski morilec Silvo Plut je februarja 2006 na grozljiv način odvzel življenje 32-letni materi dveh otrok. To je bila njegova že tretja žrtev, vse tri so bile umorjene na podoben, zelo okruten zločin. V kriminalni zgodbi novinarka Sara Volčič raziskuje, kaj se je dogajalo v mirnem zaselku nad Ljubljano, ko je že večer pred grozljivim napadom Silvo Plut na silo vstopil v hišo zakoncev in ju pričakal s sekiro v eni ter nožem v drugi roki.
11:12
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Silvo Plut - Prispevek z Janč

2. Silvo Plut - Prispevek z Janč

Kako poteka novinarski teren, ko se zgodi hudo kaznivo dejanje? Kaj se je dogajalo le kakšno uro zatem, ko je serijski morilec Silvo Plut umoril 32-letnico in nato pobegnil. Novinarka Sara Volčič se je s snemalno ekipo odpravila na teren v zasneženo območje, ne da bi vedela, kje natančno je prišlo do zločina. Ekipa je sledila policijskemu vozilu. Volčičeva je ustavljala vsakogar, zavedajoč se, da se lahko vsak hip za njenim hrbtom pojavi morilec na begu.
54:07
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Silvo Plut - Intervju

3. Silvo Plut - Intervju

Kako razmišlja serijski morilec? Ali se zaveda, kaj je storil? Ali prevzema težko breme treh krvoločnih umorov žensk? Zakaj ravno ženske žrtve? Zakaj nasilje? To so vprašanja, s katerimi se je novinarka Sara Volčič konec leta 2006 odpravila v ljubljanski zapor na Povšetovi, kjer je bil priprt Silvo Plut. Napeto snemanje se je odvijalo v majhni sobici zapora, potem ko je bil Plut že obsojen na trideset let zapora, a se je na sodbo pritožil.
18:51
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Metod Trobec

4. Metod Trobec

Bil je postaven in znal je lepo govoriti. Dovolj, da je v svojo mrežo zvabil ženske in jih odpeljal na domačijo v Dolenji vasi. Zanje je bila to pot brez povratka. Serijski morilec Metod Trobec jih je umoril in v krušni peči zažgal njihove posmrtne ostanke, da bi se znebil sledi zločina. Kriminalist s kranjske policijske uprave pojasnjuje, kako so Trobca ujeli in kaj vse so našli v hišni preiskavi. Novinarka Sara Volčič se sprašuje, ali je morda bilo žrtev še več.
23:08
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Kriminologinja Mojca Mihelj Plesničar - Intervju

5. Kriminologinja Mojca Mihelj Plesničar - ...

Priznana kriminologinja odgovarja na vprašanja, ki nimajo enostavnega odgovora. Ali imajo serijski morilci kaj skupnega? Kakšna je povezava njihovega otroštva in bodočega deviantnega vedenja? Kakšna je vloga mame, če pomislimo na dva slovenska serijska morilca, Metoda Trobca in Silva Pluta? Kako morilci izbirajo svoje žrtve in kaj jih napelje v zločin? Ali bi se pred temi ljudmi sploh lahko obvarovali, bi jih znali prepoznati?
14:22
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Petkratni uboj v Jareninskem Dolu

6. Petkratni uboj v Jareninskem Dolu

5. januar 1966. Gospodar hiše v Jareninskem Dolu v občini Pesnica je imel za mizo svojo gospodinjo, podnajemnika in dva prijatelja na obisku. Na vrata je potrkal 18-letnik in se jim pridružil. Morda zato, da bi mu premožni gospodar dal kaj denarja. Fantova mama je pred časom tu delala kot gospodinja in prepričan je bil, da je bila oškodovana. Prišlo je do prepira in mladenič je s sekiro in nožem mahal toliko časa, dokler ni bilo vse tiho. Ubil je pet ljudi.
19:22
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Bojan Žalik - Umor Janka Makoterja

7. Bojan Žalik - Umor Janka Makoterja

Dramatičen boj za življenje se je odvijal v spalnici prleškega podjetnika Janka Makoterja, medtem ko je njegova žena Milica Makoter na drugem delu hiše mirno spala. Takratna preiskovalca Denis Farkaš in Silvo Lazar s Policijske uprave Murska Sobota predstavita podrobnosti, kako se je Makoter sprva še boril, a sta morilca prevladala in mu vzela življenje. Napadalec se je uštel, ko se je, da ne bi puščal sledi, pred vstopom v hišo sezul.
19:52
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič - Morilci - Umor 21-letne študentke

8. Umor 21-letne študentke

21-letna študentka je bila 7. februarja 2003 ustreljena v domači hiši na Logu pri Brezovici. Preiskovalci so imeli zelo težko delo, saj je šlo za vzorno dekle, ki je niso mogli povezati z ničemer negativnim. Kaj bi bil lahko motiv za ta nerazumen zločin? Dolgo so tavali v temi, naposled pa prišli do težkega spoznanja - strelno orožje je sprožila njena mama, ki je bila tudi obsojena za umor hčerke. Po prestani kazni je za nas prvič javno spregovorila.

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