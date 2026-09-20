Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Nove epizode Epizoda 3

Bil je oktober 2013. Pet Štajercev se je spravilo na 43-letnega moškega, ki so ga najprej pretepli na domu, zatem odpeljali v gostinski lokal, kjer so se ga lotili še siloviteje, nato pa so ga na Pohorju odvrgli v gozd. Po besedah enega od peterice, ki je bil tedaj star 25 let in je za svojo vlogo pri zločinu dobil 20 let zapora, naj bi bil še živ, ko so ga zapustili. Sara Volčič je obsojenca obiskala v zaporu na Dobu, potem ko je prestal približno polovico zaporne kazni.

Prikaži več