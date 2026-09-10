Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Belo-moder trak z napisom »Stop policija« novinarjem in nepooblaščenim preprečuje, da bi prišli na prizorišče zločina. Vsak storilec že s prihodom na kraj dejanja pušča sledi, le poiskati jih je treba, so pojasnili najbolj izkušeni možje v kriminalistični policiji, ki svoje mlade sile urijo na kriminalističnih tečajih. Videli bomo, kako so se lotili preiskave oboroženega ropa. Pa tudi, kako deluje detektor laži in jim med iskanjem storilca lahko pomaga.Prikaži več
Iz zaporovV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič se po zaporih sooča s storilci in pogovarja z zaposlenimi, ki z njimi delajo, od pedagogov, psihologov, pravosodnih policistov in drugih. Kakšno je življenje za zapahi in kako se obnašajo ljudje, ki jim je odvzeta svoboda? Serija prinaša vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
MorilciV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
Sledi zločinaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: KriminalkaDržava: Slovenija
Svet kriminalaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija