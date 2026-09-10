Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Sledi zločina Epizoda 1

Belo-moder trak z napisom »Stop policija« novinarjem in nepooblaščenim preprečuje, da bi prišli na prizorišče zločina. Vsak storilec že s prihodom na kraj dejanja pušča sledi, le poiskati jih je treba, so pojasnili najbolj izkušeni možje v kriminalistični policiji, ki svoje mlade sile urijo na kriminalističnih tečajih. Videli bomo, kako so se lotili preiskave oboroženega ropa. Pa tudi, kako deluje detektor laži in jim med iskanjem storilca lahko pomaga.

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