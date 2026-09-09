Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

1. Umor Zorice Škrbić in rop SKB

26. junija 2014 je na Ziherlovo ulico v Ljubljani pripeljala bela alfa, iz nje so skočili zamaskirani moški in planili na kolesarko, ki je peljala mimo. Policiji se je odzvala takoj, obveščene so bile vse enote, postavljene blokade, a zaman. Ugrabljena je bila partnerka enega od roparjev najbolj spektakularnega ropa na naših tleh - sefov SKB. Storilci so jo privezali na drevo, jo več ur mučili, prepričani, da jim bo izdala, kje so nikoli najdeni milijoni.