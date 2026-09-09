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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič

Svet kriminala Epizoda 3

Pri 14. letih se je prvič srečal z mamili, nato je bil njihov jetnik. Izvlekel se je, kar mnogim ne uspe. Nekdo mu je mamila ponudil, nekdo prodajal, nekdo jih je moral pripeljati na slovensko Obalo, od koder prihaja danes urejen oče dveh otrok. Za preprodajo mamil se skriva organiziran kriminal, obračajo se milijoni. Slovenski kriminalisti so predstavili potek operacije 'Očistimo Slovenijo'. Prežagali so vejo kriminalne združbe, ki je izvirala iz Črne Gore.

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  • Morilci

  • Sledi zločina

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Kriminalne zgodbe s Saro Volčič: Svet kriminala
E3
Prikaži več

  • Iz zaporov

  • Morilci

  • Sledi zločina

  • Svet kriminala