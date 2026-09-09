Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Pri 14. letih se je prvič srečal z mamili, nato je bil njihov jetnik. Izvlekel se je, kar mnogim ne uspe. Nekdo mu je mamila ponudil, nekdo prodajal, nekdo jih je moral pripeljati na slovensko Obalo, od koder prihaja danes urejen oče dveh otrok. Za preprodajo mamil se skriva organiziran kriminal, obračajo se milijoni. Slovenski kriminalisti so predstavili potek operacije 'Očistimo Slovenijo'. Prežagali so vejo kriminalne združbe, ki je izvirala iz Črne Gore.Prikaži več
Iz zaporovV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič se po zaporih sooča s storilci in pogovarja z zaposlenimi, ki z njimi delajo, od pedagogov, psihologov, pravosodnih policistov in drugih. Kakšno je življenje za zapahi in kako se obnašajo ljudje, ki jim je odvzeta svoboda? Serija prinaša vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
MorilciV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija
Sledi zločinaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: KriminalkaDržava: Slovenija
Svet kriminalaV seriji oddaj Kriminalne zgodbe s Saro Volčič odpirajo pretresljive primere slovenskega kriminala. Novinarka Sara Volčič skozi zgodbe serijskih morilcev Silva Pluta in Metoda Trobca ter mnogih drugih primerov razkriva zakulisje zločinov, delo novinarjev na terenu, policijske preiskave, sodne postopke in vprašanja, ki še danes burijo javnost. Serija prinaša napet vpogled v temne plati Slovenije in resnične kriminalne zgodbe, ki jih ne pozabimo.Žanr: Dokumentarec, KriminalkaDržava: Slovenija